Новата система за пътна безопасност: Фишове без човешка намеса и контрол на нарушителите

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П редстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а фокусът ще бъде върху конкретни мерки за превенция и контрол. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в eфира на NOVA.

По думите му основната цел е да се анализира рискът на пътя и да се предприемат превантивни мерки, преди да се стигне до нарушения и инциденти.

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Данните ще се събират на едно място

„На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще се направи, ще бъде в транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде на едно място, да се обработва, да се създадат „рискови профили“ и на базата на тях информацията да тече към необходимите институции“, обясни Пеев.

Така системата ще обединява информация от различни технически средства и ще позволява да бъдат идентифицирани водачите, които представляват по-висок риск.

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Фишове с електронен печат

Министърът обясни, че се предвижда автоматизирано издаване на фишове при установено нарушение.

„Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове“, заяви Пеев.

По този начин според него ще се ограничи възможността нарушенията да остават без последици заради проблеми с връчването на санкциите.

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Ще се спират конкретни нарушители

Предвижда се и използването на електронни пътни знаци, които да подават информация към водачите и контролните органи.

„Информацията ще отива към системата и ще показва на полицаите кой да бъде спрян и така те ще спират конкретните нарушители, а не кампанийно както до момента“, обясни министърът.

По думите му електронните знаци ще могат да показват на водача, че е извършил нарушение и че трябва да отбие автомобила.

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Пеев допълни, че информация от системата ще бъде подавана и към Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

Така чрез дигиталното ядро ще се цели по-добър обмен на данни между институциите и по-ефективен контрол върху нарушенията на пътя.