Над 20 000 евакуирани: Горски пожари бушуваха във Франция и Испания

Г орски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша, съобщи NOVA.
В югозападната част на Франция над 20 хиляди души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3 хиляди декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни.
В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 хиляди декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуации имаше и край Толедо. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса.