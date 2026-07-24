Свят

Над 20 000 евакуирани: Горски пожари бушуваха във Франция и Испания

Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса

24 юли 2026, 07:31
Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия
ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти
Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция

Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция
Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка

Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка
Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“

Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“
Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн
САЩ подписаха историческо ядрено споразумение със Саудитска Арабия

САЩ подписаха историческо ядрено споразумение със Саудитска Арабия
Рядко писмо от „Титаник“, написано дни преди трагедията, дава „безценен поглед“ към живота на борда

Рядко писмо от „Титаник“, написано дни преди трагедията, дава „безценен поглед“ към живота на борда

Г орски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша, съобщи NOVA.

В югозападната част на Франция над 20 хиляди души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3 хиляди декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни.

В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 хиляди декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуации имаше и край Толедо. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса.

Източник: NOVA    
горски пожари Франция Испания гореща вълна суша евакуация Жиронда Гуадалахара природно бедствие пожарникари
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
До 20 години или доживотен затвор: Какво наказание чака Асен Симеонов за отвличането на 11-годишното дете

До 20 години или доживотен затвор: Какво наказание чака Асен Симеонов за отвличането на 11-годишното дете

САЩ налагат мита върху търговски партньори от целия свят, включително ЕС

САЩ налагат мита върху търговски партньори от целия свят, включително ЕС

НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК

НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК

24 юли: „Данък върху прозорците“ – когато слънчевата светлина се плащаше

24 юли: „Данък върху прозорците“ – когато слънчевата светлина се плащаше

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 1 ден
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 1 ден
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 ден
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)

Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)

Свят Преди 4 минути

Рок легендата Джон Бон Джови бе принуден внезапно да прекрати шоуто си в Ню Йорк след 90 минути на сцената. Изпълнителят се бори със синусова инфекция, която го възпрепятства да завърши концерта от завръщащото му се турне "Forever"

,

Мъж троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите си в Благоевград

България Преди 23 минути

Защо институциите не успяват да намерят трайно решение и кой ще плати нанесените щети

,

Мним полицай, заплахи и куриери: Как е действала групата за "ало" измами от Горна Оряховица

България Преди 55 минути

Прокуратурата в Добрич върна 54 000 евро на петима души, станали жертва на схемата

,

"Ройтерс": Иран е изпратил военна подкрепа за хутите в Йемен

Свят Преди 1 час

От Техеран са пристигнали военни, части за ракети и дронове, както и злато

,

"Който живее в Швеция, не бива да вреди на страната"

Свят Преди 2 часа

Два месеца преди парламентарните избори Швеция затяга миграционната си политика

,

Бюджет 2026 на финалната права: Депутатите гласуват окончателно текстовете по план-сметката

България Преди 2 часа

Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната

Есен посред лято: Студ и бури в петък, но рязък обрат през уикенда

Есен посред лято: Студ и бури в петък, но рязък обрат през уикенда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Ванс Боултър

Две доживотни присъди и още 40 години затвор за убийство на конгресмен в САЩ

Свят Преди 10 часа

Петдесет и деветгодишният Боултър се съгласи да се признае за виновен

Абсурден скандал с валия, Ердоган и тесни шорти в Турция

Абсурден скандал с валия, Ердоган и тесни шорти в Турция

Свят Преди 11 часа

Мехмет Фатих Чичекли, валия на североизточния турски окръг Ардахан, беше отстранен от поста си

Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров

Федоров с ултиматум към Зеленски: Иска да е военен министър

Свят Преди 11 часа

Федоров: Никаква друга длъжност не предоставя ефективната власт

Румен Радев говори с главния мюфтия Ахмед Хасанов

Румен Радев говори с главния мюфтия Ахмед Хасанов

България Преди 12 часа

По време на срещата беше обсъдено опазването на културно-историческите паметници

Председателят на надзорния орган на ЕЦБ: Преходът към еврото в България премина гладко

Председателят на надзорния орган на ЕЦБ: Преходът към еврото в България премина гладко

България Преди 12 часа

Жена загина в тежка катастрофа с кола и два камиона край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа с кола и два камиона край Симитли

България Преди 12 часа

Автомобил със сръбска регистрация навлязъл в насрещното платно

Румен Радев проведе среща с президента на Фондация „Америка за България“

Румен Радев проведе среща с президента на Фондация „Америка за България“

България Преди 12 часа

Майката на Ивайло Калушев встъпи във владение на хижа „Петрохан“

Майката на Ивайло Калушев встъпи във владение на хижа „Петрохан“

България Преди 13 часа

Близките на загиналите влязоха в хижа „Петрохан“ днес

Две резолюции в САЩ за спиране на войната с Иран, едната мина, другата не

Две резолюции в САЩ за спиране на войната с Иран, едната мина, другата не

Свят Преди 13 часа

Четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в Камарата на представителите

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

За първи път: Кралицата на нео соула Ерика Баду идва у нас

Edna.bg

Дневен хороскоп за 24 юли, петък

Edna.bg

Комисионна може да провали трансфера на Салах в Бешикташ

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов с четвърта поредна победа в контролите

Gong.bg

„Вярвахме, че партията ни помага": Финансова пирамида без аналог

Nova.bg

Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията

Nova.bg