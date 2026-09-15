Свят

САЩ потвърдиха, че имат оръжия в Космоса

Космическите сили за първи път публично признаха за наличието на въоръжени системи в орбита

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 08:03
САЩ потвърдиха, че имат оръжия в Космоса
Източник: AP/БТА

С ъединените щати са разположили въоръжени системи в орбита, съобщиха американските Космически сили, подразделението на въоръжените сили на страната, което отговаря за операциите в Космоса. Това е първото публично потвърждение от американските власти за наличието на подобни военни способности в орбита, предаде "Франс прес".

„Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ.

Той не уточни какъв точно тип въоръжение е разположено в космоса.

Какво означава „космически контрол“

Според Космическите сили „космическият контрол“ включва всички мисии, свързани с борбата за контрол над космическата среда.

Това включва използването на „кинетични и некинетични“ средства, които могат да повлияят върху военните способности на противника. От американските Космически сили посочват, че тези способности „могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели“.

Разполагането на подобни системи се обосновава от САЩ с развитието на космическите военни способности на Китай и Русия.

От Космическите сили посочват, че Китай „развива и внедрява космически и противокосмически способности в рамките на стратегия за военна модернизация“.

За Русия американските военни заявяват, че „разглежда космоса като бойно поле и счита, че космическото превъзходство ще бъде решаващ фактор в бъдещите конфликти“.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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