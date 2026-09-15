ЦИК и СЕМ подписват споразумение за наблюдение на предизборната кампания

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) и Съветът за електронни медии (СЕМ) ще подпишат във вторник в 15:30 ч. споразумение в изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и чл. 32, ал. 1, т. 22 от Закона за радиото и телевизията. Това съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

ЦИК прие хронограма за президентските избори

Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г. Ще се следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България ще бъдат на 25 октомври, неделя.

През август ЦИК прие хронограма за вота.