Върховният съд на САЩ блокира новите ограничения за гласуването по пощата

В ърховният съд на САЩ отказа да позволи на американската Пощенска служба да приложи нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, предаде "Ройтерс'.

Решението е пореден удар за усилията на президента Доналд Тръмп да ограничи този начин на гласуване преди междинните избори през ноември, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса.

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Съдиите отхвърлиха искането на Министерството на правосъдието да бъде отменено решението на окръжния съдия от Бостън Индира Талвани. Тя беше блокирала възможността Пощенската служба да приложи новите правила.

Правителството въведе изискванията, след като през март Тръмп издаде изпълнителна заповед за ограничаване на гласуването по пощата.

Какви са новите правила

Съгласно тях отделните щати трябва да предоставят на Пощенската служба списъци с гласоподавателите, заявили желание да гласуват по пощата.

Освен това щатите трябва да използват одобрен от Министерството на правосъдието начин на доставка и специални пощенски пликове с различен баркод за всяка бюлетина.

Пощенската служба получава и възможност да отказва изпращането на бюлетини, които не отговарят на тези стандарти или са предназначени за избиратели, чиито имена не фигурират в предоставените списъци, посочва "Ройтерс".

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Двама съдии гласуваха против

Съдията Самюъл Алито се присъедини към консервативния си колега Кларънс Томас и гласува против решението на Върховния съд.

В писмено становище Алито посочи, че правителството на Тръмп „вероятно ще успее да го оспори“.

Още един федерален съдия, Карл Никълс от Вашингтон, също се произнесе в неделя срещу въвеждането на новите правила, отбелязва "Ройтерс".

Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

Изборите през ноември

Републиканците на Тръмп са изправени пред задачата да запазят мнозинството си в Конгреса на междинните избори.

Ограничаването на гласуването по пощата може да има политически последици, тъй като избирателите на Демократическата партия в по-голяма степен използват този начин на гласуване, показват редица проучвания.