Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица

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27 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите президентски избори. Броят на регистрираните инициативни комитети обаче не означава, че толкова ще бъдат и кандидат-президентските двойки в бюлетината.

Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори

Следващият важен срок в изборния календар е 22 септември. До тази дата трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент. Тогава ще стане ясен и окончателният списък на двойките, които ще участват във вота.

Как се регистрират независимите кандидати

За независимите кандидати процедурата включва и събиране на подписи в тяхна подкрепа. За регистрация е необходимо да бъдат представени най-малко 2500 подписа на избиратели.

Изтича срокът за регистрация на инициативните комитети за президентските избори

Инициативните комитети са част от процедурата за издигане на независими кандидати. Самото подаване на документи от комитет обаче не означава автоматично, че съответната кандидатура ще достигне до изборната бюлетина.

Предстои ЦИК да провери представените документи и да приключи процедурите по регистрация в рамките на определените в изборния календар срокове.

ЦИК с информация за подготовката на вота

Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация за подготовката на предстоящите президентски избори.

Сред основните теми са регистрацията на кандидатите и инициативните комитети, както и организацията на изборния процес.

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

След приключването на регистрацията на 22 септември ще стане известен окончателният брой на кандидат-президентските двойки, които ще участват в изборите.