Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Б лизо 5000 души бяха евакуирани от няколко населени места в Южна Франция заради мащабен горски пожар, който се разрасна бързо на фона на поредната гореща вълна, обхванала страната.

Огънят избухна в департамента Източни Пиренеи, западно от град Перпинян, и за часове обхвана огромна площ. По данни на местните власти пожарът вече е локализиран, но огнеборците продължават работа по овладяването на отделни огнища, за да предотвратят ново разпалване.

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Според префектурата пламъците първоначално са унищожили над 1000 хектара растителност, а по информация на телевизия BFMTV засегнатата площ вече е достигнала около 1650 хектара.

Двама души са тежко ранени

При пожара са пострадали местен жител и полицейски служител, които са получили животозастрашаващи изгаряния. До момента няма информация за загинали.

Властите разпоредиха евакуацията на около 5000 души от села в планински район, като целта е да бъде гарантирана безопасността на населението при евентуално ново разрастване на огъня.

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Стотици пожарникари на терен

В потушаването на пожара участват екипи на противопожарните служби, полицията и други аварийни звена. В операцията са включени специализирана техника и въздушни средства, които подпомагат гасенето в труднодостъпните райони.

„Горският пожар с изключителни мащаби, който в момента бушува в Източните Пиренеи, изисква максимално мобилизиране на ресурсите за борба с горски пожари на нашата противопожарна служба, както и на силите за вътрешна сигурност и всички правителствени агенции“, заяви префектът Пиер Рено дьо ла Мот, цитиран от ДПА.

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Горещините увеличават риска

Южна Франция е сред районите, които през последните дни са засегнати от поредна вълна на екстремни горещини. Високите температури, ниската влажност и силният вятър създават благоприятни условия за бързото разпространение на горските пожари.

През последните години Франция, както и други държави в Южна Европа, все по-често се сблъскват с мащабни пожари през летните месеци. Според специалистите климатичните промени, съчетани с продължителните периоди на суша, значително увеличават риска от подобни бедствия и затрудняват работата на спасителните екипи.