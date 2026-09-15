Страх от хаос по границите: 9 страни отлагат биометричните проверки в ЕС

Г ърция и още осем европейски държави забавят пълното прилагане на новата Система за влизане/излизане (EES) за граждани на държави извън Европейския съюз. Причината са опасения, че биометричните проверки могат да доведат до сериозни опашки и затруднения на натоварени летища и гранични пунктове, съобщи eKathimerini, цитиран от NOVA.

Освен Гърция повече време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария. Целта е граничният трафик да остане нормален, докато техническата инфраструктура бъде напълно готова за прилагането на новите изисквания.

EES предвижда гражданите на трети държави, които пресичат външните граници на Шенгенското пространство, да предоставят биометрични данни. При първоначалната регистрация се записват информацията от документа за пътуване, лицево изображение и пръстови отпечатъци. Системата постепенно заменя традиционното поставяне на печати в паспортите и позволява електронно да се регистрират влизанията и излизанията.

Новият режим започна да се въвежда поетапно през октомври миналата година и първоначално трябваше да заработи изцяло през април. Заради проблемите при прилагането му обаче държавите получиха допълнителен 150-дневен преходен период. През него проверките можеха временно да бъдат облекчавани при голям пътникопоток, за да не се стига до сериозни затруднения.

Този период приключи на 6 септември. Деветте държави обаче са уведомили Европейската комисия, че няма да прилагат изцяло новите проверки, докато необходимите технологии и системи не заработят надеждно.

По информация, цитирана от eKathimerini, Брюксел неофициално е приел необходимостта от допълнителна гъвкавост. Европейската комисия не е коментирала информацията.

Особено сериозни трудности имаше в Гърция през активния летен сезон. На някои летища се образуваха големи опашки, а продължително чакане беше регистрирано и по северните сухопътни граници на страната – с Албания, Северна Македония, България и Турция. Гръцките власти на моменти използваха възможността временно да ограничават прилагането на биометричните процедури при прекомерно натоварване.

Самата EES не се отменя и деветте държави не се отказват от нея. Става дума за допълнително време и по-гъвкаво прилагане на проверките, докато техническите и организационните проблеми бъдат преодолени.