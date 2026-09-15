Свят

Пентагонът призна за недостиг на боеприпаси заради войната с Иран

Доклад разкрива проблеми със стратегическите запаси на САЩ, въпреки предишните уверения на Доналд Тръмп

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 08:28
Пентагонът призна за недостиг на боеприпаси заради войната с Иран
Източник: AP/БТА

А мериканското министерство на отбраната призна в публикуван доклад, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси. Това е констатация, която администрацията на президента Доналд Тръмп категорично отказваше да потвърди през последните месеци, предаде "Франс прес".

CNN: САЩ рискува недостиг на ракети, ако попадне в нов конфликт след войната с Иран

"Разходването на боеприпаси по време на операция "Епична ярост" доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки пред индустрията за попълване на боеприпасите", се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагона за американската операция срещу Иран.

Документът обаче описва и мерките, предприети от Министерството на отбраната за ускоряване на производството и възстановяване на запасите.

„Ще ги издирим!“: Доналд Тръмп се ядоса след изтекъл доклад за остри липси в Пентагона

Предишните уверения на Тръмп

През юни американски медии съобщиха, че САЩ ограничават използването на част от ракетите си, включително на ракети прехващачи. Тогава правителството отхвърли информацията.

Самият Тръмп заяви, че САЩ разполагат с "огромни количества боеприпаси".

САЩ е с "тежко изчерпани" запаси от ракети и боеприпаси след войната с Иран

В началото на този месец американският президент отново написа, че страната има "практически неограничени количества боеприпаси".

Според медийни публикации обаче именно недостигът на боеприпаси е бил сред причините Тръмп да не поднови мащабните американски атаки срещу Техеран през това лято, отбелязва АФП.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Новата система за пътна безопасност: Фишове без човешка намеса и контрол на нарушителите

Новата система за пътна безопасност: Фишове без човешка намеса и контрол на нарушителите

„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ сред големите победители на наградите „Еми“ 2026

„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ сред големите победители на наградите „Еми“ 2026

САЩ потвърдиха, че имат оръжия в Космоса

САЩ потвърдиха, че имат оръжия в Космоса

Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обратната страна на Луната

Турция ще изстреля първия си космически апарат към Луната през 2027 г.

Свят Преди 8 минути

Лунната изследователска програма е изпълнена на 77%, а апаратът е разработен над 80% с турски технологии

Защо едни нямат и белег, а други се подуват? Науката зад ухапването от комар

Защо едни нямат и белег, а други се подуват? Науката зад ухапването от комар

Любопитно Преди 10 минути

Защо ухапванията от комари засягат някои хора толкова различно? Отговорът се крие в начина, по който слюнката на комара взаимодейства с нашата уникална имунна система

Европа изведе в орбита два спътника за наблюдение на климатичните промени

Европа изведе в орбита два спътника за наблюдение на климатичните промени

Свят Преди 18 минути

Sentinel-3C и Flex ще следят океаните, растителността и последиците от екстремните метеорологични явления

След провала на търговските преговори: САЩ наложиха 50% мита върху канадски стоки

След провала на търговските преговори: САЩ наложиха 50% мита върху канадски стоки

Свят Преди 27 минути

Промените бяха обявени миналата седмица, след като Канада въведе ответни мита върху американски стоки в отговор на наложените по-рано от Вашингтон допълнителни налози

<p>Руска фрегата&nbsp;изстреля ракети по датски военен хеликоптер</p>

Руски военен кораб изстреля две сигнални ракети по датски военен хеликоптер

Свят Преди 32 минути

Една от ракетите е преминала на много близко разстояние от летателния апарат по време на мисия в международни води

Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица

Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица

България Преди 1 час

Днес ЦИК ще даде информация за подготовката за изборите

Просветният министър към учениците: Бъдете любопитни и не се страхувайте да грешите

Просветният министър към учениците: Бъдете любопитни и не се страхувайте да грешите

България Преди 1 час

Проф. Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година

Задържаният за нападението над баща пред очите на 7-годишния му син проявявал агресия и преди

Задържаният за нападението над баща пред очите на 7-годишния му син проявявал агресия и преди

България Преди 2 часа

Случаят е от Варна

,

Доматите срещу стареенето на мозъка: Червеният пигмент, който пренастройва невронните ни мрежи

Любопитно Преди 2 часа

Революционно проучване разкри как ежедневната консумация на доматено пюре подобрява паметта, вниманието и ефективността на невронните мрежи

Танкер експлодира в Ормузкия проток, Иран и САЩ с различни версии

Танкер експлодира в Ормузкия проток, Иран и САЩ с различни версии

Свят Преди 2 часа

Техеран твърди, че корабът е попаднал на мина, Вашингтон посочва ирански ракетен и дронов удар

ЦИК и СЕМ подписват споразумение за наблюдение на предизборната кампания

ЦИК и СЕМ подписват споразумение за наблюдение на предизборната кампания

България Преди 2 часа

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България ще бъдат на 25 октомври

Снимката е илюстративна

Напукани пети: Козметичен проблем или сигнал от организма

Любопитно Преди 2 часа

Кожата на петите е подложена на голямо натоварване: именно върху нея пада теглото на тялото при ходене

<p>&quot;Украйна е готова да прекрати ударите, ако Русия също го направи&quot;</p>

Зеленски: Украйна е готова да прекрати ударите, ако Русия също го направи

Свят Преди 2 часа

По-рано Тръмп обяви, че Киев и Москва са се договорили да прекратят атаките по енергийни обекти

Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва

Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва

Свят Преди 3 часа

Президентът Гитанас Науседа благодари на съюзниците за бързата реакция

Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг

Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг

България Преди 3 часа

Повече от 700 000 ученици ще се обучават в 2322 училища в страната

"Ефектът на Google": Как смартфоните ни карат да забравяме важните факти

"Ефектът на Google": Как смартфоните ни карат да забравяме важните факти

Любопитно Преди 3 часа

Когато отговорът е на един клик разстояние, мозъкът спира да съхранява факти и помни само къде да ги намери. Учени разкриват как „ефектът на Google“ и дигиталната амнезия променят паметта ни и дали това всъщност не е полезен механизъм за мозъка

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Принц Хари на 42: От „резервата“ до живота извън протокола

Edna.bg

„Еми“ 2026 пренаписаха историята: 14 награди за един сериал и невиждан рекорд на Матю Рис

Edna.bg

Невероятно: отбор постави световен рекорд - 113 мача без загуба

Gong.bg

Голата Сидни Суини отприщи невиждан скандал в света на спорта (ВИДЕО)

Gong.bg

Разбиха стъкло в банков клон в София и проникнаха в два банкомата

Nova.bg

Пред очите на 7-годишното му дете: Намушкаха баща след забележка заради насилие над куче във Варна

Nova.bg