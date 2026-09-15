Пентагонът призна за недостиг на боеприпаси заради войната с Иран

А мериканското министерство на отбраната призна в публикуван доклад, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси. Това е констатация, която администрацията на президента Доналд Тръмп категорично отказваше да потвърди през последните месеци, предаде "Франс прес".

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"Разходването на боеприпаси по време на операция "Епична ярост" доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки пред индустрията за попълване на боеприпасите", се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагона за американската операция срещу Иран.

Документът обаче описва и мерките, предприети от Министерството на отбраната за ускоряване на производството и възстановяване на запасите.

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Предишните уверения на Тръмп

През юни американски медии съобщиха, че САЩ ограничават използването на част от ракетите си, включително на ракети прехващачи. Тогава правителството отхвърли информацията.

Самият Тръмп заяви, че САЩ разполагат с "огромни количества боеприпаси".

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В началото на този месец американският президент отново написа, че страната има "практически неограничени количества боеприпаси".

Според медийни публикации обаче именно недостигът на боеприпаси е бил сред причините Тръмп да не поднови мащабните американски атаки срещу Техеран през това лято, отбелязва АФП.