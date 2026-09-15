Задържаният за нападението над баща пред очите на 7-годишния му син проявявал агресия и преди

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З абележка към мъж заради предполагаемо насилие над кучето му е прераснала в конфликт с нож, при който двама души са били ранени във Варна. Единият от пострадалите остава в интензивно отделение. Сблъсъкът се е разиграл пред очите на 7-годишно дете.

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Инцидентът е станал около 20.00 часа в четвъртък. Семейство с малкото си дете се прибирало към дома си, когато забелязало мъж, който според тях удрял кучето си. Съпругът направил забележка и го призовал да спре.

„С юмруци, ритници, крясъци. Мъжът ми му направи забележка: „Защо биеш така кучето? Не го прави“. Той започна да крещи: „Върви си по пътя, няма да ми казваш как да си гледам кучето“, разказа пред NOVA съпругата на пострадалия, която пожела самоличността ѝ да остане скрита.

По думите ѝ между двамата мъже последвал физически сблъсък. Докато се опитвала да ги раздели, жената видяла другия мъж да вади голям кухненски нож.

Съпругът ѝ се опитал да хване ръката на нападателя и да му отнеме ножа.

Двама ранени при сблъсъка

Виковете на жената и детето привлекли вниманието на хора от квартала. Няколко души се притекли на помощ и се опитали да прекратят сблъсъка.

При намесата им бил ранен и втори мъж.

„Една жена започна да крещи за помощ. Когато отидох на място, видях, че има ранени хора. Имаше доста кръв“, разказа очевидец.

Синът на друг свидетел също се включил и помогнал нападателят да бъде повален на земята. В последвалата суматоха обаче мъжът успял да се измъкне.

Според разказ на очевидец той изхвърлил ножа в контейнер за отпадъци и побягнал. Малко по-късно бил спрян от граждани и предаден на полицейски патрул.

Двамата пострадали са откарани в болница. Единият е получил порезни рани по ръката. След като бил обработен, е освободен за домашно лечение.

Другият ранен, съпругът на жената, подала сигнала за насилието над кучето, остава в интензивно отделение. Той е с множество наранявания, включително в областта на корема, подмишницата, ръцете и главата.

По думите на съпругата му само месец по-рано той е претърпял операция.

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Съседи разказват и за предишни прояви на агресия

Жители на района твърдят, че това не е първият случай, при който задържаният проявява агресивно поведение.

По думите им той живее под наем в района от около година и работи като касапин. Някои от съседите твърдят, че са ставали свидетели и на грубо отношение към кучето му.

Нели Стойчева разказа, че само дни преди инцидента мъжът влязъл в конфликт и с нейното семейство.

„Започна да проявява вербална агресия спрямо нас, при положение че не го бяхме провокирали по никакъв начин. Имаше момент, в който се опита да се стигне до физическа саморазправа и бутна мъжа ми по рамото. За щастие се намесиха други мъже, които предотвратиха нещо по-сериозно“, разказа тя.

От МВР съобщиха, че 48-годишният мъж остава задържан, а материалите по случая са предадени на прокуратурата. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство.

Съпругата на тежко пострадалия признава, че се страхува от евентуалното освобождаване на задържания под гаранция.

С 7-годишното дете, станало свидетел на сблъсъка и раняването на баща си, вече работи психолог.

Междувременно кучето, заради което според свидетелите е започнал първоначалният конфликт, е прибрано от човек от квартала. В социалните мрежи му се търси нов стопанин.