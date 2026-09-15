„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ сред големите победители на наградите „Еми“ 2026

П ричудливият хорър сериал „Заливът на вдовиците“ триумфира на церемонията по връчването на наградите „Еми“, поставяйки нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година, докато драматичният сериал за болничния живот „Пит“ отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал.

Selena Gomez caused absolute red carpet pandemonium at the 78th Primetime Emmy Awards as she playfully tossed her hair back and struck poses in a blinding gold gown!#Emmys2026 #SelenaGomez pic.twitter.com/fDwTvBv44j — MTN (@movietv_news) September 15, 2026

„Заливът на вдовиците“ на Apple TV, в който Матю Рийс играе лидер на изолиран остров край бреговете на Нова Англия, който изглежда е обитаван от духове, се превърна в един от най-обсъжданите дебютни сериали на годината, а сега вече разполага и с наградите, които да оправдаят шума около него.

С общо 14 отличия „Заливът на вдовиците“ подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън „Студиото“, също продукция на Apple.

Zendaya sparked pure frenzy on the red carpet as she playfully traded fierce looks for bursts of laughter and waves at the 78th Primetime Emmy Awards!#Zendaya #Emmys2026 pic.twitter.com/zXBC3MXXNZ — MTN (@movietv_news) September 15, 2026

Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си в хитовия сериал.

Рийс, който през 2018 г. спечели „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за „Американците“, получи първата си награда „Еми“ за комедия. Той спечели и отличието за най-добър актьор в минисериал за зловещото си превъплъщение в „Звярът в мен“. Рийс получи и наградата за най-добър комедиен сериал в качеството си на продуцент.

Macaulay Culkin hilariously shut down a red carpet kiss request from a photographer while posing with his fiancée Brenda Song at the Warner Bros. Television Group's 78th Primetime Emmy Awards Nominees Celebration on September 13, 2026.#MacaulayCulkin #BrendaSong pic.twitter.com/vep9Ls5kan — MTN (@movietv_news) September 14, 2026

Силното представяне на „Заливът на вдовиците“ означаваше разочарование за „Хакс“ – вече утвърдения сериал за стендъп комедиантка, която се опитва да възроди кариерата си, и дисфункционалната ѝ асистентка от поколението на милениалите.

Звездата му Джийн Смарт обаче отново спечели наградата за най-добра актриса в комедиен сериал – петото ѝ отличие за сериала в рамките на пет сезона.

Thomas Doherty paused the entire red carpet when he dropped to his knees to fix the gown train of his 'Paradise' co-star Nicole Brydon Bloom at the 78th Primetime Emmy Awards!#Emmys2026 #ThomasDoherty #NicoleBrydonBloom #Paradise pic.twitter.com/PYr8zusGTI — MTN (@movietv_news) September 15, 2026

„Какво невероятно пътуване беше това!“, заяви Смарт.

Това беше осмата актьорска награда „Еми“ в кариерата ѝ, с което тя изравни Джулия Луис-Драйфъс и Клорис Лийчман по най-много актьорски отличия в историята.

Само няколко минути по-късно Алисън Джани също изравни рекорда, след като спечели наградата за най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал за „Дипломатът“.

Водещата Маришка Харгитай, звездата от „Закон и ред: Специални жертви“, откри церемонията с песен и танци, изпълнявайки пародията „I Love TV Screens“ по класиката на Джоан Джет „I Love Rock 'n' Roll“. Тя привлече и свои звездни приятели за предварително заснети сегменти, сред които баскетболната звезда на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън и не кой да е, а Тейлър Суифт.

Emmy Awards 2026 best dressed! The Pitt star Supriya Ganesh wows in flirty ruffled gown as she kicks off red carpet glamour at TV's biggest night https://t.co/C3JflufPQm — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 14, 2026

Предварително заснетият скеч с участието на попзвездата предизвика смях с шегите си, насочени към хората от телевизионната и развлекателната индустрия.

„Пит“ спечели „Еми“ за най-добър драматичен сериал за втора поредна година.

Хитовият сериал проследява напрегнатото ежедневие на служители в спешно отделение в Питсбърг, като всеки епизод се развива в реално време.

Поредицата разглежда теми от правото на аборт и затягането на имиграционния контрол до масовите стрелби. Тя водеше всички сериали с 25 номинации и приключи вечерта с шест статуетки.

Comedian Megan Stalter arrived covered in gold body paint as a life-sized Emmy, as Hollywood stars gathered to celebrate television's best at the Primetime Emmy Awards in Los Angeles https://t.co/mE7clWPdEg pic.twitter.com/7gAs7AFSkW — Reuters (@Reuters) September 15, 2026

Звездата Ноа Уайли, който вече е натрупал множество награди за главната си роля, спечели второто си поредно актьорско отличие, а получи и още една статуетка като продуцент на сериала за победата му в категорията за най-добър драматичен сериал.

„Израснах в Лос Анджелис. Аз съм дете на Холивуд. Израснах пред телевизора, а киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, към който някога съм искал да принадлежа. Благодаря ви, че ме приехте“, заяви Уайли пред публиката.

Kristen Bell arrives at the 78th Emmy awards red carpet



📸: televisionacademy pic.twitter.com/ZqsqNpk0ha — sitcom crave (@sitcomcrave) September 14, 2026

Рия Сийхорн от „Плурибъс“ спечели наградата за най-добра актриса в драматичен сериал.

„ДТФ Сейнт Луис“ на HBO Max – история за любовен триъгълник на хора на средна възраст, който се обърква – спечели най-голямото отличие в категорията за минисериали, с което общият брой на наградите му достигна седем.

Сали Фийлд пък спечели наградата за най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм за ролята си в „Изключително светли създания“.

Обичаната актриса произнесе пламенна реч, в която завоалирано разкритикува плановете за сливане на Paramount и Warner Bros.

Zendaya, Noah Wyle, Selena Gomez and other stars walk blue carpet at 2026 Emmy Awards. pic.twitter.com/ezgxEPVGy9 — The Associated Press (@AP) September 15, 2026

„Нашето многообразие, нашите уникални истории са от значение. Не можем да позволим тези гласове да бъдат заглушени, компрометирани или слети“, заяви Фийлд.

Церемонията по връчването на 78-ите награди „Еми“ включваше специална почит към покойната икона на кънтри музиката Доли Партън, която също е носителка на награда „Еми“.

„Тя беше искрена и скромна, подкрепяща и невероятно забавна“, каза Фийлд, която си партнира с Партън във филма „Стоманени магнолии“. След това тя представи кънтри певицата Реба Макентайър, която изпълни „Appalachian Memories“.

78th Emmy Awards red carpet fashion https://t.co/M9M9b26VbU — Reuters (@Reuters) September 14, 2026

Ноа Кахан изпълни „Bridge Over Troubled Water“ по време на сегмента „В памет на“, посветен на починалите представители на телевизионната и филмовата индустрия. В него бе включена емоционална почит към Катрин О'Хара, а на сцената се появи и Маколи Кълкин, нейният партньор от филмите „Сам вкъщи“, заедно с колегите ѝ Ани Мърфи и Дан Леви.

Джейми Лий Къртис със сълзи на очи отдаде почит на Роб Райнер, като нарече покойния режисьор и актьор – който посмъртно спечели „Еми“ за гостуващата си роля в „Мечката“ – „щедър, добър и адски забавен“.

Церемонията бе изпълнена с телевизионна носталгия, като сред водещите на отделните категории бяха звездите от „Бъфи, убийцата на вампири“ Сара Мишел Гелар и Дейвид Бореаназ, както и легендите от „Ангелите на Чарли“ Кейт Джаксън, Шерил Лад и Джаклин Смит.