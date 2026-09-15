Украински удари в Русия - пламнаха складове, повреден е газопровод

Украинска ракетна атака е поразила склад на онлайн търговеца „Озон“ в Таганрог, като са повредени и газопровод, жилищни сгради и други обекти; няма съобщения за жертви.

В Ростовска област са избухнали пожари и са нанесени сериозни материални щети, а спасителните служби работят на място.

Украински дрон е повредил и промишлен обект в Самарска област, където се намират няколко големи петролни рафинерии.

Ukrainian forces reportedly strike Russia's Syzran Oil Refinery, target Ozon retail warehouse in Taganrog https://t.co/bqbEobw88S — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) September 15, 2026

Украинска ракета порази склад на руската компания за онлайн търговия "Озон" в пристанищния град Таганрог на Азовско море, съобщи тази сутрин губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар и добави, че са нанесени също така щети на газопровод и няколко жилищни сгради, предаде Ройтерс.

"Тази нощ Таганрог стана обект на масирана ракетна атака. По последна информация няма загинали и ранени. Има сериозни щети и са възникнали пожари. Аварийно-спасителните служби работят на терен. В резултат на атаката са счупени стъклата на прозорците на две жилищни кооперации, три къщи, учебно заведение и търговски обект, повредени са газопровод, складове за земеделска продукция, магазин за хранителни стоки и склад на "Озон", написа в канала си в Телеграм Слюсар, цитиран от ТАСС.

Жертви и ранени при украинска ракетна атака срещу Белгород

Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга, съобщи местният губернатор Вячеслав Федоришчев в Телеграм, без да уточнява какъв е обектът.

В Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии, посочва Ройтерс.