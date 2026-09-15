Европа изведе в орбита два спътника за наблюдение на климатичните промени

Е вропейската космическа агенция (ЕКА) успешно изведе в орбита два спътника, предназначени да подобрят наблюдението на Земята и откриването на екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата.

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Европейската ракета Vega-C излетя от космическия център Куру във Френска Гвиана в 22:21 часа в понеделник и изведе в орбита спътниците Sentinel-3C и Flex, предаде АФП.

Двата апарата са били поставени в слънчево-синхронна орбита близо два часа след изстрелването.

Какво ще следи Flex

Първият спътник, Flex (Fluorescence Explorer), ще предоставя данни за влиянието на топлинните вълни върху растителността.

Той ще наблюдава флуоресценцията, тоест червената светлина, която растенията излъчват по време на фотосинтезата. Целта е да бъде изследвана и количествено определена връзката между „стреса на растенията и флуоресценцията“, обясни през април пред АФП ръководителят на програмата Flex Тиери Хуибан.

Данните ще помогнат за по-доброто разбиране на реакцията на растителността при екстремни температури и други климатични условия.

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Sentinel-3C ще наблюдава океаните

Вторият спътник, Sentinel-3C, е част от програмата за наблюдение на Земята „Коперник“ на Европейския съюз.

Той ще измерва различни характеристики на морската среда, включително температурата, височината на вълните и океанските течения.

Спътникът ще събира и информация за земеползването и земната покривка. Данните ще могат да се използват за оптимизиране на добивите и за предотвратяване на хранителни кризи.

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„Съществени“ мисии за климата

Подобни космически мисии са „съществени“ за справянето с „климатичните промени, които преживяваме“, заяви Симонета Чели, директор на програмите за наблюдение на Земята в ЕКА.

Тя направи изказването от космическия център Куру във Френска Гвиана.