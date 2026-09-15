Руски военен кораб изстреля две сигнални ракети по датски военен хеликоптер

Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по датски военен хеликоптер в международни води край Гедсер, като едната е преминала опасно близо до машината.

Датският екипаж е прекратил наблюдателната мисия и се е оттеглил, без да отвръща; Дания определя поведението на руския кораб като опасно спрямо летателен апарат на НАТО.

Макар руският кораб да не е нарушил датските териториални води, инцидентът засилва напрежението между Русия и НАТО; Германия паралелно призовава Алианса да увеличи производството на отбранителна продукция.

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A Russian Navy frigate has fired flares at a Danish military helicopter near Gedser, Denmark pic.twitter.com/H1BS23YFxL — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Руски военен кораб е изстрелял две сигнални ракети по датски военен хеликоптер по време на инцидент в международни води. Едната от ракетите е преминала на много близко разстояние от хеликоптера, предаде UA.NEWS.

Инцидентът е станал, докато датският военен хеликоптер е изпълнявал рутинна мисия за наблюдение и заснемане на руския кораб. Фрегатата се е намирала в международни води близо до датския град Гедсер.

По данни на датското военно командване руският кораб е изстрелял две сигнални ракети по посока на хеликоптера. Подобни средства обикновено се използват за привличане на внимание или подаване на сигнали, но в този случай една от ракетите е преминала в непосредствена близост до датския хеликоптер.

След изстрелването на сигналните ракети екипажът на датския хеликоптер е прекратил мисията и е напуснал района.

Датските военни власти подчертаха, че хеликоптерът не е отвърнал на огъня. Инцидентът се разглежда като опасно поведение от страна на руски военен кораб спрямо летателен апарат на НАТО.

Според датската страна руската фрегата се е намирала в международни води и не е нарушила териториалните води на Дания. Въпреки това използването на сигнални ракети в близост до военен самолет е създало опасна ситуация.

За инцидента съобщи телевизия TV2.

По-рано германският външен министър призова НАТО да увеличи производството на отбранителна продукция.

Руски боен кораб стреля по хеликоптер на НАТО

Какво представлява фрегата?

Фрегата е вид боен кораб. Терминът се е използвал за няколко различни типа кораби през вековете. В съвременната епоха фрегатата е боен кораб, предназначен да защитава други военни и търговски кораби, служейки като ключов ескортен съд във военноморските флотове. По размер обикновено е по-малка от разрушител (ескадрен миноносец), но по-голяма от корвета.

Първоначалните фрегати от XVII до средата на XIX век са бързи и маневрени ветроходни кораби, създадени за разузнаване, патрулиране и нападения над търговски съдове. През Епохата на платноходите те са кораби с пълно стъкмяване и една непрекъсната оръдейна палуба, носещи между 24 и 44 оръдия. Били са ценени заради големия си обсег на действие и скорост, които им позволявали да действат самостоятелно, за разлика от по-бавните и по-мощни линейни кораби, които формирали ядрото на бойните флотове. Известен пример от тази епоха е американският USS Constitution.

Терминът „фрегата“ излиза от употреба с появата на парните броненосни кораби. Той обаче е възроден от Британския кралски флот по време на Втората световна война, за да опише нов клас ескортни кораби за борба с подводници, които са по-големи и по-способни от корветите, но по-малки и по-достъпни от разрушителите. Тези фрегати изиграват решаваща роля в защитата на съюзническите конвои по време на Битката за Атлантика.

В следвоенния период и по време на Студената война фрегатата се развива в универсален, многоцелеви боен кораб. Съвременните фрегати са в основата на много военноморски сили и са проектирани за разнообразни мисии, включително противоподводна война, противовъздушна отбрана и борба с надводни цели. Обикновено имат водоизместимост от 3000 до 7000 тона и са оборудвани със сложни оръжейни системи, като управляеми ракети в системи за вертикално изстрелване, противокорабни ракети, торпеда и главно оръдие със среден калибър. Те също така притежават усъвършенствани радари и сонари, както и полетна палуба и хангар за един или два хеликоптера, което значително разширява техния оперативен обсег и възможности.