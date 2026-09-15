След провала на търговските преговори: САЩ наложиха 50% мита върху канадски стоки

САЩ включиха нови категории канадски стоки в списъка на продуктите, облагани с допълнително мито от 50%, като едновременно с това освободиха други стоки от налога. Промените влизат в сила днес на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Вашингтон и Отава, предаде "Франс прес".

Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки

Допълнителното мито вече обхваща някои видове сирена, животински кожи, моторни лодки, както и изделия от хартия и стомана.

Сред стоките, които се освобождават от допълнителния налог, са тоалетната хартия, циментът и уискито в опаковки с вместимост над четири литра.

Нови ограничения за канадския внос

Промените бяха обявени миналата седмица, след като Канада въведе ответни мита върху американски стоки в отговор на наложените по-рано от Вашингтон допълнителни налози.

Американската администрация обяви и забрана за внос на определени канадски продукти, която ще влезе в сила на 29 септември.

Забраната ще обхваща някои алкохолни напитки, продукти от суроватка и мотоциклети с работен обем на двигателя над 800 кубически сантиметра.

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Тръмп очаква споразумение

На този фон през уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм за разрешаването на търговския спор с Канада. Той също така омаловажи вероятността Вашингтон да се оттегли от Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

„Всичко върви чудесно. Ще имаме отлични отношения с Мексико. Всъщност имаме добри отношения и с Канада“, каза Тръмп.

Канадската икономика е силно зависима от търговията със САЩ, като близо три четвърти от износа на страната е насочен към американския пазар.

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Натиск преди междинните избори

Търговският спор с Канада има значение и във вътрешнополитически план за Тръмп преди междинните избори през ноември. Тогава Републиканската партия ще се опита да запази контрола си над Конгреса.

Според "Франс прес" подкрепата за президента е на рекордно ниски равнища на фона на недоволството от икономическата му политика и войната с Иран.

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Взаимното налагане на мита създава риск от допълнително поскъпване на стоките, което е сред основните притеснения на американските избиратели.

Това може да се отрази на позициите на републиканците в ключови гранични щати като Мичиган, където предстои важна надпревара за място в Сената.