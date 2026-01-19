Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Е вропейският съюз и Великобритания са непоколебими в ангажимента си да подкрепят суверенитета на Кралство Дания и на Гренландия, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

В публикация в X тя посочи, че е обсъдила ситуацията около Гренландия с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

"Винаги ще защитаваме нашите стратегически интереси в областта на икономиката и сигурността", написа Фон дер Лайен и добави: "Ще посрещнем тези предизвикателства за нашата европейска солидарност със спокойствие и решителност".

I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.



Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.



We will always protect our strategic economic and security interests.



We… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026

"Това е сериозно и Европа е уплашена"

На този фон председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи, че в следващите дни ще свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заради Гренландия, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Той посочва, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.

По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.

"Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшно съгласуване, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни", се допълва в изявлението на Коща.