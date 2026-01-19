Свят

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Фон дер Лайен: ЕС и Великобритания се ангажираха да подкрепят суверенитета на Дания и Гренландия

19 януари 2026, 06:58
Е вропейският съюз и Великобритания са непоколебими в ангажимента си да подкрепят суверенитета на Кралство Дания и на Гренландия, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

В публикация в X тя посочи, че е обсъдила ситуацията около Гренландия с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

"Винаги ще защитаваме нашите стратегически интереси в областта на икономиката и сигурността", написа Фон дер Лайен и добави: "Ще посрещнем тези предизвикателства за нашата европейска солидарност със спокойствие и решителност".

"Това е сериозно и Европа е уплашена"

На този фон председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи, че в следващите дни ще свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заради Гренландия, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. 

Той посочва, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.

Европейски лидери с изявление за Гренландия

По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.

"Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшно съгласуване, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни", се допълва в изявлението на Коща.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков; Алексей Маргоевски    
Гренландия Дания САЩ ЕС
По темата

