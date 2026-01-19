Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Е вропейският съюз и Великобритания са непоколебими в ангажимента си да подкрепят суверенитета на Кралство Дания и на Гренландия, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.
В публикация в X тя посочи, че е обсъдила ситуацията около Гренландия с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и италианската министър-председателка Джорджа Мелони.
"Винаги ще защитаваме нашите стратегически интереси в областта на икономиката и сигурността", написа Фон дер Лайен и добави: "Ще посрещнем тези предизвикателства за нашата европейска солидарност със спокойствие и решителност".
I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.
We will always protect our strategic economic and security interests.
We…
"Това е сериозно и Европа е уплашена"
На този фон председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи, че в следващите дни ще свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заради Гренландия, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.
Той посочва, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.
По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.
"Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшно съгласуване, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни", се допълва в изявлението на Коща.