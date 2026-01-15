Свят

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

15 януари 2026, 10:56
П резидентът Доналд Тръмп е свързал желанието си да притежава Гренландия с разработването на своя новообразуван противоракетен щит, наречен "Златен купол", пише Politico.

Въпреки това той не се нуждае да завзема датската територия, за да постигне целта си.

"Златният купол", визия на Тръмп за защита на САЩ, представлява многослойна отбранителна система, предназначена да блокира проектили, насочени към страната. Президентът обяви миналата година план за три години на стойност 175 милиарда долара, но предостави малко подробности за това как администрацията ще го финансира.

"Съединените щати се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност", заяви Тръмп в сряда в публикация в Truth Social. "Тя е жизненоважна за Златния купол, който изграждаме."

Въпреки това страната вече има необходимия достъп до Гренландия, за да разположи техника, която може да унищожава вражески ракети. Освен това САЩ разполагат с други локации, където биха могли да бъдат поставени подобни отбранителни системи, например в Ню Йорк или Канада, ако техника изобщо е базирана на сушата, вместо в Космоса, както е предвидено.

"Правилният начин за САЩ да се ангажират със съюзник за подобряване на отбраната на родината, било чрез допълнителни радари или комуникационни антени, е да се работи съвместно с този съюзник", каза бивш високопоставен представител на отбраната. "Ако действителната цел е укрепването на националната отбрана, тази администрация започва изключително зле."

Ето три причини защо "Златният купол" има малко общо с желанието на Тръмп да завземе Гренландия:

  1. Той можеше просто да поиска от Дания

Присъствието на американската армия в Гренландия се съсредоточава върху космическата база "Питуфик", която функционира по договор за отбрана от 1951 г. с Дания, предоставящ на САЩ редовен достъп до острова. Базата е ключов пост за откриване на заплахи от Арктика, въпреки че не разполага с интерсепторни системи.

Ако Пентагонът желае да разположи интерсептори или допълнителни сензори на острова, САЩ могат просто да работят с Дания за това, според бившия официален представител и експерт по отбраната.

Гренландия е част от мрежата за противоракетна отбрана и космическо наблюдение на САЩ от десетилетия и ще продължи да играе тази роля и под "Златния купол", каза Тод Харисън, старши сътрудник в American Enterprise Institute.

"Вече имаме неограничен достъп до всичко, от което се нуждаем за "Златния купол" в Гренландия, но президентът говори сякаш не е наясно с това", каза Харисън. "Неговите изявления за Гренландия са отделени от реалността."

  1. Той може да избере друго място - собствено на САЩ

Гренландия може да е добра локация за наземни интерсептори, които блокират ракети, изстрелвани от Русия и Близкия изток към САЩ. Но САЩ разполагат с други опции за интерсепторни обекти, и никоя от тях не би изисквала завземане на друга страна (акт, който би могъл да застраши НАТО).

Пентагонът е изследвал потенциални места за интерсепторни обекти, а "Форт Дръм", армейска база в щата Ню Йорк, редовно преминава дълбок анализ от Агенцията за противоракетна отбрана, каза бившият представител на отбраната, който, както и други интервюирани, говори анонимно за вътрешни обсъждания.

"В сравнение с "Форт Дръм", Гренландия не изглежда като по-добро място за такива интерсептори", каза източникът.

Сенатор Дан Съливан (републиканец от Аляска) също заяви, че неговият щат може да играе "критична роля" за разполагането на интерсептори.

Източник: Politico    
Доналд Тръмп Гренландия Златен купол Противоракетен щит Национална сигурност Дания Космическа отбрана Военна база САЩ Интерсектори
