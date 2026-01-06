Европейски лидери с изявление за Гренландия

Свят

Гренландия принадлежи на своя народ, заявяват европейски лидери в съвместно изявление, цитирано от Sky News. 

Подкрепа подкрепата си за Дания, след като американският президент Доналд Тръмп отново изрази намеренията си по отношение на автономната арктическа територия Гренландия, изразиха лидерите на Германия, Италия, Полша, Испания, както и френският президент Еманюел Макрон и Киър Стармър - министър-председател на Обединеното кралство.

Ето какво казват те:

Арктическата сигурност остава ключов приоритет за Европа и е от решаващо значение за международната и трансатлантическата сигурност. 

НАТО ясно заяви, че Арктическият регион е приоритет и европейските съюзници активизират действията си. 

Ние и много други съюзници увеличихме присъствието, дейностите и инвестициите си, за да поддържаме Арктика безопасна и да възпираме противниците. 

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Кралство Дания - включително Гренландия - е част от НАТО. 

Следователно сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно, съвместно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме. 

Съединените щати са важен партньор в това начинание, като съюзник на НАТО и чрез споразумението за отбрана между Кралство Дания и Съединените щати от 1951 г. 

Гренландия принадлежи на своя народ. Дания и Гренландия, и само те, са тези, които трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия, се посочва в края на изявлението на европейските лидери. 

Две причини, поради които Тръмп може да иска Гренландия

Предупреждението на Доналд Тръмп към Гренландия, че иска да завземе територията, е само поредното му изявление.

Той непрекъснато говори за острова още от първия си мандат, припомня Sky News.

Има много силна съпротива от Дания - която притежава земята - и това със сигурност би обезпокоило съюзниците.

Защо Тръмп иска Гренландия? Не е толкова луд, колкото си мислите

Ето две възможни причини за коментарите на Тръмп...

Национална сигурност

Гренландия е най-големият остров в света и полуавтономна територия на Дания. С население от 57 000 души, тя е част от Дания от 600 години.

Освен това е член-основател на НАТО и дом на голяма американска военна база.

Разположен в Северния полярен кръг между САЩ, Русия и Европа, островът предлага уникално геополитическо предимство, към което САЩ се стремят повече от 150 години.

Това е още по-ценно, тъй като Арктика се отваря повече за корабоплаване и търговия.

Идеята за закупуване на Гренландия не е нова за Тръмп, който я повдигна като възможност по време на първия си мандат. Но оттогава той неведнъж е повтарял ползите, които това би могло да има за националната сигурност на САЩ.

Тръмп срещу Фредериксен: Битката за Гренландия и бъдещето на европейската сигурност

Природни ресурси

Освен местоположението си, Гренландия притежава богати находища на различни природни ресурси.

Вътре в острова са заключени ценни редкоземни минерали, необходими за телекомуникациите, както и уран, милиарди неизползвани барели петрол и огромни запаси от природен газ, които преди бяха недостъпни, но стават все по-недостъпни.

Много от същите минерали в момента се доставят предимно от Китай, така че други страни като САЩ са заинтересовани да се възползват от наличните ресурси по-близо до дома.

Заплахата на САЩ е „безсмислена“ - ето какво каза датският премиер за забележките на Тръмп за Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че всякакви опити на Съединените щати да поемат контрол върху Гренландия ще доведат до края на военния алианс НАТО, докато светът усеща последствията от военната атака на Вашингтон срещу Венецуела и отвличането на нейния лидер.

"Ако Съединените щати решат да нападнат военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", заяви Фредериксен.

"Тоест, това включва и нашето членство в НАТО и съответно сигурността, която се гарантира от края на Втората световна война", каза тя пред датската телевизия TV2.

Гренландия Арктическа сигурност НАТО Доналд Тръмп Дания Суверенитет Природни ресурси САЩ Геополитическо предимство Колективна отбрана
