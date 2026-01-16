Свят

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

16 януари 2026, 15:20
Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ
Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи
Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата
Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран
Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна
САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия смята Гренландия за датска територия и добави, че ситуацията около сигурността на острова "е извънредна" от гледна точка на международното право, предаде Ройтерс. 

По-рано тази седмица Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия. По думите на руското правителство кризата около арктическата територия разкрива двойните стандарти на западните сили, които претендират за морално превъзходство. 

Песков днес коментира и проявеното от Италия, Франция и Германия желание за подновяване на диалога по украинския въпрос с Русия. По думите му това е значителна промяна, съответстваща на възгледите на Кремъл. Русия продължава диалога си със САЩ за постигането на мирно споразумение за Украйна, но няма подобен диалог с европейските правителства, каза още Песков.

"Усилията на САЩ да дадат политико-дипломатическа посока на украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим усилията на Вашингтон в този план", каза още Песков, цитиран от ТАСС в отговор на журналистическия въпрос дали Русия продължава да смята САЩ за надежден партньор в преговорите за Украйна след развоя на събитията във Венецуела. Той добави, че Москва запазва своята "отвореност към преговорния процес". 

Русия предлага да има референдум в Гренландия

Песков коментира и изказването на британската външна министърка Ивет Купър за изданието "Политико", че не вижда доказателства Москва да иска мир в Украйна. "Великобритания продължава да заема радикална позиция", каза говорителят на Кремъл. 

По думите му Москва се готви да посрещне пратеника на американския Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за мирни преговори, но все още не е определена дата на визитата им.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: БТА, Николай Велев    
Русия Гренландия Украйна Дмитрий Песков САЩ Европейски правителства Мирни преговори Международно право Двойни стандарти Великобритания
