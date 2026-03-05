Свят

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

5 март 2026, 11:02
Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен
Източник: БТА

З ащо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът? Бившият офицер от КГБ Генадий Гудков отговаря на въпросите на Deutsche Welle.

Наскоро научихме, че Алексей Навални най-вероятно е бил убит с отрова от застрашен вид южноамерикански жаби. Ще ви попитам като бивш служител от разузнаването: Защо Кремъл трябваше да убива Навални в затвора?

Генадий Гудков: Страхували са се, че Навални ще излезе и ще даде тласък на протестите, използвайки цялата си творческа сила срещу тях. Недооценили сме явно информацията за една среща, която се е състояла в Кремъл близо шест месеца преди смъртта на Алексей. На нея Александър Бастрикин (ръководител на Следствения комитет на Руската федерация - бел. ред.) и Игор Краснов (главен прокурор на Руската федерация от 2020 до 2025 г., а от септември 2025 г. председател на Върховния съд на Руската федерация - бел. ред.) заявяват пред Владимир Путин, че Навални никога няма да излезе от затвора.

Ние тогава помислихме, че говорят за безсрочно удължаване на присъдата му, но очевидно те са имали друго предвид.

В контекста на натиска за размяната на Навални, Краснов и Бастрикин изглежда са направили услуга на Путин: съдейки по техните думи, че Навални няма да излезе от затвора, убийството явно е било планирано вече. Путин е искал размяната да се състои, за да покаже на руските агенти, заловени в чужбина, че „не изоставя своите“, за да не се страхуват да извършват нови убийства. Затова са решили: убиват Навални, а останалите разменят. Те просто не са искали Навални да им „мъти водата“ от чужбина. А фактът, че пет независими лаборатории доказаха това умишлено отравяне, прави Путин откровен престъпник.

Западът изрази своето възмущение.

Защо ги няма имената на военнопрестъпниците?

Г. Гудков: Да, възмутиха се, но имаше ли друго? Защо се спря процесът по признаването на Русия като спонсор на тероризма? Къде са списъците с военните престъпници? В тях фигурират само двама души - Путин и Мария Лвова-Белова (пълномощничката на руския президент за правата на децата – бел. ред.). А къде са останалите? Това играе важна роля и за разкола на елитите. Путин води война, обкръжението му участва в престъпления, но никой друг представител на елитите не е официално обявен за военнопрестъпник. А това е ключовият момент: ако елитът разбере, че те лично са признати за престъпници, много от тях бързо ще предадат Путин.

Но няма ли такива списъци да накарат представителите на елита да застанат още по-здраво на страната на Путин?

Г. Гудков: Те ще трябва много да се замислят на този въпрос, защото това ще засегне членовете на техните семейства, капиталите им, интересите им, пътуванията им. Те няма да има как да пътуват по света, защото ще разберат, че при наличие на заповед от Международния наказателен съд  могат да им щракнат белезниците. Това все пак е ограничение. А онези от тях, които все още не са станали военнопрестъпници, ще се стремят да не попаднат в този списък. Смятам, че във всеки случай всяко разединение на путинските елити е полезно – то отслабва режима, създава противоречия и напрежение. Защото как иначе да се смени властта – като изпратим Аркадий Бабченко с танк „Ейбрамс” в Москва ли? Това е от областта на ненаучната фантастика.

Защо досега не се вижда разединение на елитите?

Г. Гудков:  По мои спомени най-сериозното разединение сред елитите беше в края на 2022 г. и началото на 2023 г. Тогава хората от най-близкото обкръжение на Путин се опитаха да си осигурят гаранции за собствената си сигурност, някаква индулгенция, но бяха отритнати от всички, от които зависеше това решение. Основно на това повлия поведението на Украйна, която постави условия – тези хора да признаят публично вина и да ѝ дадат половината от състоянието си. Това е все едно да подпишеш смъртна присъда! Това бяха хора от много влиятелни кръгове, които можеха да повлияят на ситуацията в Русия. Но те не получиха никакви гаранции за собствената си сигурност. Западът каза: Украйна е съюзник, без нейното съгласие не може да има гаранции.

Недоволство от Кремъл?

Следващата вълна на недоволство от Кремъл беше през 2024 г. – тогава някои от по-възрастните руснаци започнаха да излъчват сигнали на недоволство от това, че войната е в задънена улица, а те не искат да прекарат остатъка от живота си в международна изолация. Но тогава се появи Тръмп, който каза: „Владимир Путин е страхотен човек. Аз искам да работя със силни лидери като него“. И цялата недоволна част от елита се покри и зае изчаквателна позиция.

Говори се, че Путин вече е подготвил новата „смяна“ - децата на елита. И че преходът ще протече гладко. Така ли е?

Г. Гудков: Не, няма. Защото децата, родени в богатство, което ненадейно се е изсипало върху семействата им, не са преминали по пътя на политическа борба за изковаване на характер, воля и т.н. Те са разглезено поколение, което не може да направи нищо. Те са станали елит не заради собствените си качества, а защото родителите им са заемали определени позиции. Следователно те са неспособни да заемат лидерски позиции в условията на сериозни промени и битки.

Какво може да направи елитът, ако осъзнае, че нещата не се подобряват?

Кризата в икономиката също е фактор

Г. Гудков: Те могат да направят всичко. Вътрешен дворцов преврат е напълно възможен. Най-вероятно той ще бъде иницииран от втория или третия ешелон на елита, които ще почувстват най-голяма нужда да сменят лидера, който се превръща за тях в проблем и заплаха за бъдещето им. Това ще бъдат министри, заместник-директори на различни агенции и едри бизнесмени, които все още са бенефициенти на Кремъл. Между другото, доходите им са спаднали рязко. Те са изгубили всякакъв оптимизъм относно руската икономика, бизнеса си, доходите си и т.н. Дори компаниите от отбранителната промишленост вече не са оптимисти.

Възможен ли е преврат при наличието на такива специални служби?

Г. Гудков: Все пак бих Ви поправил: работата не е в спецслужбите. Те са начин за трупане на капитал. Всички служби, всички тези генерали, всички тези маршали - всички те се ръководят само от парите, изобщо не им е до държавната служба и до постовете.

И по това се различават от КГБ?

Г. Гудков: Разбира се. Старото КГБ беше напълно некорумпирано, знам това със сигурност. Парадокс е: съветското КГБ не беше заразено с корупция - може би с изключение на последните няколко години. Като цяло в КГБ, като отделна класа, нямаше корупция. А сега всичко е проядено от корупция. Сега са необходими позиции и звания, за да се получи достъп до пари, да се влезе в някакъв бизнес, да се измъкне нещо, да се получи дял някъде.

И как тогава ще организират преврат?

Ролята на елитите

Г. Гудков: Именно защото Путин заплашва интересите на бъдещите им поколения, на децата им, на внуците им. Те не могат да учат на Запад, да се лекуват, да завършат университет или да се радват на парите си. Не могат да направят нищо с тях, освен да отидат на някой остров или в Абу Даби. А там дори не могат да се напият, защото в Абу Даби законът е такъв. Затова се чувстват некомфортно. Те разбират, че са в периферията на света. Да, могат да отидат в Китай или Северна Корея, но това не е много вълнуващо.

Какво може да подтикне тази корумпирана, но недоволна, както казвате, група хора да се задейства?

Г. Гудков: Чрез комбинация от няколко фактора. Първо – едно военно поражение. Русия е страна на емоциите: всичко, което дотук се е случвало - революции, сътресения, въстания и преврати – е плод на емоциите, а не на разума. Това означава, че военното поражение може да предизвика дълбоки вътрешни и много остри противоречия и вълнения. Второ - влошаване на икономическото положение. Трето - разбирането, че лидерът вече не е лидер, защото вече е стар и се е провалял неведнъж. Това е разбирането, че нищо добро не ги очаква с такъв водач, че той вече не е гарант, а се превръща в главоболие и проблем. Плюс ефекта от външния натиск.

Натрупването на всички тези фактори може да доведе дотам, че това огромно количество хора, които сега са с Путин, много бързо да преосмислят мястото и съдбата си. И тогава те могат примерно да го блокират в бункера му, за да си остане там.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Недоволство на елитите Дворцов преврат Убийството на Навални Руски военни престъпници Западна реакция Икономическа криза в Русия Корупция в Русия Путински режим Разединение на елитите Военно поражение
