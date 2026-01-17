Свят

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор

17 януари 2026, 21:15
Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия
Ш ведският премиер Улф Кристершон отхвърли заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, ако не бъде допуснато придобиването на Гренландия, предаде АФП.

„Няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви Кристершон. Той подчерта, че „само Дания и Гренландия решават въпросите, които ги засягат“.

„Винаги ще защитавам своята страна и нашите съюзници“, допълни шведският премиер, като определи темата като „европейски въпрос“.

Кристершон посочи още, че Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор.

По-рано в събота, 17 януари Доналд Тръмп засили натиска си за придобиване на Гренландия, като заплаши няколко европейски страни с мита до 25 процента, докато покупката на датската територия не бъде осъществена.

Изявлението му предизвика масови протести в столицата на Гренландия срещу намеренията на Вашингтон за контрол над богатия на природни ресурси остров, разположен на входа към Арктика. Хиляди демонстранти излязоха и по улиците на Копенхаген и други датски градове.

