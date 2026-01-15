Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Р уската дипломация изрази "сериозна загриженост" относно обявеното изпращане на допълнителни войски на НАТО в Гренландия, предаде ТАСС.

"Вместо да извършва конструктивна работа в рамките на съществуващите институции, по-специално Арктическия съвет, НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера и засилва военното си присъствие там под измисления претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин", се казва в изявление на руското посолство в Брюксел.

"Виждаме, че резонансните изявления от Вашингтон по темата за Гренландия се използват от алианса изключително за прокарване на антируска и антикитайска програма", отбелязва руското посолството.

"Така, от европейците вече се чуват призиви за обкръжаване на острова и за изпращане на някакъв мащабен колективен десант", добавят оттам.

"Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни "стражи", откровено насочени към сдържане на Русия", добавя руското дипломатическо ведомство.