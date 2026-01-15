Свят

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Москва: НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера

15 януари 2026, 15:37
Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия
Източник: БТА

Р уската дипломация изрази "сериозна загриженост" относно обявеното изпращане на допълнителни войски на НАТО в Гренландия, предаде ТАСС.

"Вместо да извършва конструктивна работа в рамките на съществуващите институции, по-специално Арктическия съвет, НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера и засилва военното си присъствие там под измисления претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин", се казва в изявление на руското посолство в Брюксел.

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

"Виждаме, че резонансните изявления от Вашингтон по темата за Гренландия се използват от алианса изключително за прокарване на антируска и антикитайска програма", отбелязва руското посолството.

"Така, от европейците вече се чуват призиви за обкръжаване на острова и за изпращане на някакъв мащабен колективен десант", добавят оттам.

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

"Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни "стражи", откровено насочени към сдържане на Русия", добавя руското дипломатическо ведомство.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
НАТО Гренландия Русия
Последвайте ни
Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Тръмп заплаши да потуши

Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 9 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 8 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 10 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 8 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Свят Преди 40 минути

Бивш руски дипломат и анализатори тълкуват сдържаната реакция на Москва спрямо протестите и политическото напрежение

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

България Преди 53 минути

Стадото коне били оставени без надзор

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 1 час

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 1 час

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Свят Преди 2 часа

Договорът New START изтича през февруари

.

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Свят Преди 2 часа

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Свят Преди 2 часа

Това е част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Любопитно Преди 2 часа

Благой Георгиев и Стойко Сакалиев също ще се срещнат с младите надежди във „Вече играеш… Стоичков“

<p>Пожар в столичния квартал &quot;Витоша&quot;</p>

Пожар в столичния квартал "Витоша", горят строителни материали

България Преди 2 часа

На място са изпратени 3 притовопожарни автомобила

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

Пари Преди 2 часа

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

България Преди 2 часа

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 2 часа

Случаят е от 2017 г.

Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Свят Преди 3 часа

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

Пари Преди 3 часа

Натрупаната през последните 5 години е 41,4%

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Любопитно Преди 3 часа

Златната двойка на Холивуд вече не е заедно, а Кийт Ърбан, според съобщенията, изпитва сериозни угризения

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Свят Преди 3 часа

От наследствени мутации до начин на живот и околна среда – специалисти обясняват кои фактори можем да контролираме и кои са извън нашия контрол

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Херо коментира ситуацията с Око-Флекс и обяви нов трансфер в Ботев

Gong.bg

Ботев Пловдив започна контролите с победа, и то на "Колежа"

Gong.bg

Навес падна върху трима души в София, работник загина

Nova.bg

Заплатите в обществения сектор ще бъдат увеличени с 5%

Nova.bg