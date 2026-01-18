Свят

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата

18 януари 2026, 07:42
Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия
Л идерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия, предаде ДПА.

„Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията“, се казва в становище на Шумър, разпространено снощи. 

„Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия. Сенатските демократи ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа“, заявява още той.

По-рано Доналд Тръмп обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни заради противоречията около Гренландия.

В публикация в неговата социална мрежа Truth Social президентът посочи, че става дума за всички стоки, идващи от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия. По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.

Противопоставяне срещу митническата заплаха на Тръмп изразиха и други представители на Конгреса на САЩ. Двамата съпредседатели на двупартийната сенатска Група за наблюдение по въпросите на НАТО Джийн Шахийн от демократите и Том Тилис от републиканците предупредиха, че от подобна рeторика полза имат единствено противници като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин, „които искат да видят алианса разединен“.

„В момент, когато много американци се безпокоят от цената на живота, тези мита повишават разходите на домакинствата и бизнеса“, посочиха те в съвместно изявление и призоваха правителството да спре със заплахите и да се върне към дипломацията.

Президентът на САЩ многократно даде да се разбере, че ще придобие Гренландия, ход, на който европейските партньори от НАТО категорично се противопоставят. Гренландия се ползва с широка автономия и е част от Дания, която членува в Северноатлантическия пакт.

