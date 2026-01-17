Свят

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща

17 януари 2026, 20:51
Източник: БТА

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща днес заяви, че ЕС е "много твърд в защитата на международното право", в отговор на въпрос за новите заплахи за мита от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, като добави, че координира отговора на ЕС по този въпрос, предаде Ройтерс.

"Това, което можем да кажем, е, че Европейският съюз винаги ще бъде твърд в защитата на международното право, където и да е то, което, разбира се, започва на територията на държавите членки на Европейския съюз“, заяви Коща на пресконференция след подписването на споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур и веднага след обещанието на Тръмп да наложи мита на европейските съюзници за противопоставянето им на желанието му да придобие Гренландия.

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Антонио Коща Европейски съюз Доналд Тръмп Мита на САЩ Международно право Гренландия ЕС и САЩ Свободна търговия Меркосур Координиран отговор
