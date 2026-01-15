Свят

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

15 януари 2026, 14:25
Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика
Източник: БТА/AP

Р усия иска да завземе Гренландия: така Тръмп обосновава претенциите си към автономния датски остров, съобщи Deutsche Welle.

Как изглежда присъствието на Русия в региона и какви цели преследва Москва?

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а. В нея ставаше дума за новата роля, която Русия иска да поеме в региона както в икономически план, така и по отношение на сигурността, пише германската обществена медия АРД.

През последните години Русия е започнала да експлоатира отново над 50 стари военни бази от съветско време по бреговете на Арктика, като освен това ги е модернизирала, пише германската медия. Освен това в региона се поддържат и радарни станции и системи за противовъздушна отбрана.

Русия е разположила там и стратегически бомбардировачи на различни военни летища. Към тях се добавят ракетните бази, на които се извършват тестове. През 2021 година военноморските сили изстреляха от фрегата свръхзвукова ракета в Северния ледовит океан.

Защита на морските пътища и добив на газ
От 2021 година Северната флота е определена за военен окръг - тя трябва да гарантира морските пътища към Атлантическия и Тихия океан. Към Северната флота се числят и подводници, оборудвани с ядрени ракети, обяснява АРД.

Тези подводници представляват по-голямата част от руските ядрени способности за ответен удар. Т.е. благодарение на базираните в океана ракети Русия би могла да реагира, ако бъде нападната с атомни бойни глави. По тази причина подводниците се ползват с абсолютен приоритет .

Северната флота и военните бази трябва да гарантират сигурността на арктическото крайбрежие, което е с дължина 24 000 километра. Това е важно за Русия, тъй като в арктическия регион се осъществяват към 90 процента от руския добив на газ, както и 60 процента от добива на нефт.

Същевременно Русия разработва планове за добив на предполагаемите огромни залежи на различни подземни богатства в Арктика.

Най-голямата флота от ледоразбивачи

Северният ледовит океан става все по-интересен и като морски маршрут, тъй като заради промените в климата периодът без ледове постоянно се удължава. Северният морски път, по продължението на руските брегове, придобива все повече атрактивност за търговията между Далечния изток и Европа, отбелязва германската медия.

Русия вижда в него лост за оказване на икономическо и геополитическо влияние, продължава АРД. Най-голямата в света флота от ледоразбивачи с над 30 кораба трябва да поддържа това трасе проходимо.

Претенции и проблеми

В реч през лятото на 2025 година руският президент Владимир Путин подчерта, че Русия претендира за водеща роля в Арктика, припомня германската медия.

Но Русия има да се бори с редица проблеми: и до днес по Северния морски път липсват пристанища и необходимата инфраструктура. Военните нямат достатъчно персонал, тъй като кадрите са ангажирани във войната срещу Украйна .

А добивът на подземни богатства е много затруднен от факта, че включително заради западните санкции до голяма степен липсва необходимата техника.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
