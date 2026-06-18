Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

Е вропейският съвет ще заседава днес и утре в Брюксел. В дневния ред са включени въпросите за икономическата сигурност, многогодишния общ бюджет, отбраната, обстановката в Близкия изток и началото на преговорите по същество за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС.
Сред водещите теми е сигурността по източните граници на ЕС след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство и пораженията, нанесени наскоро в Румъния. Тези случаи подчертават неотложната необходимост от напредък в нашата обща програма за отбранителна готовност, включително с укрепване на източния фланг на ЕС, посочи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в писмо до участниците в срещата.
Европейските лидери ще изслушат украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано тази седмица неговата страна и Молдова започнаха разговорите по първата преговорна глава с ЕС. Наред с инерцията по отношение на Западните Балкани, има нов тласък в процеса на разширяване на Съюза, посочи Коща.
В дневния ред са също въпросите за последиците от повишението на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на ЕС. България ще бъде представена на заседанието от премиера Румен Радев.
How Ukraine’s membership urgency could split the EU leaders’ summit https://t.co/tgmIQoskeU— FT Europe (@ftbrussels) June 18, 2026
- Как започна процесът на присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС ?
ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова
- Как работи процедурата за присъединяване?
- Получаване на статут на кандидат.
- Преговори за членство и привеждане на законодателството към европейското право (acquis communautaire).
- Подписване и ратификация на договор за присъединяване от всички държави членки и кандидатката.
Украйна, Молдова и ЕС започват официални преговори, но няма да се присъединят към блока скоро
- Кога започнаха преговорите?
В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване
- Какво представлява „скринингът“?
Историческа стъпка: ЕС започва същинските преговори за членство с Украйна и Молдова
- На какъв етап са през 2026 г.?
- върховенството на закона;
- съдебната система;
- борбата с корупцията;
- демократичните институции;
- обществените поръчки;
- основните права.
- Защо процесът беше забавен?
През 2026 г. този блокаж беше преодолян след договорености между Киев и Будапеща, което позволи на ЕС да премине към следващия етап на преговорите както с Украйна, така и с Молдова.
- Има ли шанс за бързо членство?
Въпреки това Украйна и Молдова се движат значително по-бързо от повечето предишни кандидатки заради силната политическа подкрепа от ЕС и геополитическото значение на двете държави. Европейската комисия нееднократно е отбелязвала, че и двете страни са постигнали напредък въпреки войната в Украйна и натиска от Русия върху Молдова.
- Какви са основните препятствия?
Историческа стъпка: ЕС започва същинските преговори за членство с Украйна и Молдова
- Украйна
- войната с Русия;
- съдебна реформа;
- борба с корупцията;
- реформа на държавната администрация;
- привеждане на икономиката към стандартите на ЕС.
- Молдова
- реформа на съдебната система;
- борба с корупцията;
- ограничаване на руското влияние;
- проблемът с Приднестровието;
- икономическо сближаване с ЕС.
- Каква е реалистичната перспектива?
- Ключова хронология
|Дата
|Дата
|Молдова
|Февруари/март 2022 г.
|Подаване на молба
|Подаване на молба
|Юни 2022 г.
|Статут на кандидат
|Статут на кандидат
|Декември 2023 г.
|Решение за откриване на преговори
|Решение за откриване на преговори
|Юни 2024 г.
|Формален старт на преговорите
|Формален старт на преговорите
|Септември 2025 г.
|Завършен скрининг
|Завършен скрининг
|Юни 2026 г.
|Отваряне на първия преговорен клъстер
|Отваряне на първия преговорен клъстер