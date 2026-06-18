Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

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Е вропейският съвет ще заседава днес и утре в Брюксел. В дневния ред са включени въпросите за икономическата сигурност, многогодишния общ бюджет, отбраната, обстановката в Близкия изток и началото на преговорите по същество за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС.

Сред водещите теми е сигурността по източните граници на ЕС след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство и пораженията, нанесени наскоро в Румъния. Тези случаи подчертават неотложната необходимост от напредък в нашата обща програма за отбранителна готовност, включително с укрепване на източния фланг на ЕС, посочи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в писмо до участниците в срещата.

Европейските лидери ще изслушат украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано тази седмица неговата страна и Молдова започнаха разговорите по първата преговорна глава с ЕС. Наред с инерцията по отношение на Западните Балкани, има нов тласък в процеса на разширяване на Съюза, посочи Коща.

В дневния ред са също въпросите за последиците от повишението на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на ЕС. България ще бъде представена на заседанието от премиера Румен Радев.

How Ukraine’s membership urgency could split the EU leaders’ summit https://t.co/tgmIQoskeU — FT Europe (@ftbrussels) June 18, 2026

Как започна процесът на присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС ?

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Украйна подаде молба за членство в ЕС на 28 февруари 2022 г. Няколко дни по-късно, на 3 март 2022 г., същото направи и Молдова.

На 23 юни 2022 г. лидерите на всички държави членки на ЕС единодушно предоставиха на двете страни статут на кандидатки за членство.

ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

Как работи процедурата за присъединяване?

Процесът има три основни етапа:

Получаване на статут на кандидат. Преговори за членство и привеждане на законодателството към европейското право (acquis communautaire). Подписване и ратификация на договор за присъединяване от всички държави членки и кандидатката.

Всяка важна стъпка изисква единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС. Това дава възможност на всяка страна членка да блокира или забави процеса.

Украйна, Молдова и ЕС започват официални преговори, но няма да се присъединят към блока скоро

Кога започнаха преговорите?

През декември 2023 г. Европейският съвет реши да открие преговори за членство както с Украйна, така и с Молдова.

На 25 юни 2024 г. се проведоха първите междуправителствени конференции, които формално дадоха старт на преговорния процес.

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

Какво представлява „скринингът“?

Преди реалните преговори ЕС извършва т.нар. screening (скрининг) – детайлен преглед на националното законодателство и сравняването му с европейското право.

Украйна приключи този процес през септември 2025 г., а Молдова – също през 2025 г. След това Европейската комисия започна да представя на държавите членки оценки за готовността на двете страни по отделните преговорни глави.

Историческа стъпка: ЕС започва същинските преговори за членство с Украйна и Молдова

На какъв етап са през 2026 г.?

През юни 2026 г. ЕС даде зелена светлина за отварянето на първия преговорен клъстер („Основи“), който обхваща:

върховенството на закона; съдебната система; борбата с корупцията; демократичните институции; обществените поръчки; основните права.

Това е първият реален етап от същинските преговори и се смята за най-важния, защото напредъкът по него определя темпото на целия процес.

Защо процесът беше забавен?

Основната пречка беше позицията на Унгария. Правителството на Будапеща дълго време блокираше напредъка на Украйна, позовавайки се на спорове относно правата на унгарското малцинство в Закарпатска област.

През 2026 г. този блокаж беше преодолян след договорености между Киев и Будапеща, което позволи на ЕС да премине към следващия етап на преговорите както с Украйна, така и с Молдова.

Има ли шанс за бързо членство?

Официалната позиция на ЕС е, че разширяването е „заслужено“ (merit-based) – всяка страна напредва според изпълнението на реформите, а не според политически график.

Въпреки това Украйна и Молдова се движат значително по-бързо от повечето предишни кандидатки заради силната политическа подкрепа от ЕС и геополитическото значение на двете държави. Европейската комисия нееднократно е отбелязвала, че и двете страни са постигнали напредък въпреки войната в Украйна и натиска от Русия върху Молдова.

Какви са основните препятствия?

Историческа стъпка: ЕС започва същинските преговори за членство с Украйна и Молдова

Украйна

войната с Русия; съдебна реформа; борба с корупцията; реформа на държавната администрация; привеждане на икономиката към стандартите на ЕС.

Молдова

реформа на съдебната система; борба с корупцията; ограничаване на руското влияние; проблемът с Приднестровието; икономическо сближаване с ЕС.

Каква е реалистичната перспектива?

Нито ЕС, нито Европейската комисия са определили официална дата за членство. Процесът остава дълъг и зависи от реформите и единодушната подкрепа на всички държави членки. Последните решения през юни 2026 г. обаче поставят Украйна и Молдова на най-напредналия етап в техния европейски път досега.

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