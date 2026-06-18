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Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Въпреки че никоя храна не може да замести слънцезащитния крем, някои храни съдържат антиоксиданти и вещества, които помагат на кожата да устои по-добре на UV лъчението

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 06:47
Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето
Източник: iStock/GettyImages

В ъпреки че никоя храна не може да замести слънцезащитния крем, някои храни съдържат антиоксиданти и вещества, които помагат на кожата да устои по-добре на UV лъчението.

Редовната консумация на тези храни може да намали оксидативния стрес и да подпомогне естествените защитни сили на кожата, съобщава сайта Eating Well.

Вижте кои са продуктите, които могат да помогнат в слънцезащитата в нашата галерия.

Вкусна защита: 4 храни, които помагат на кожата срещу слънцето
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чери домати
домати
сьомга
скумрия риба

Но има и храни, които е по-добре да ограничаваме през лятото, отново с оглед по-добра слънцезащита. Такива са храните с високо съдържание на добавена захар.

Не е тайна, че ултра-преработените храни, съдържащи големи количества добавена захар, могат да допринесат за развитието на хронично възпаление с ниска степен в тялото, което може да има пряко въздействие върху кожата. Хроничното възпаление е свързано с преждевременно стареене на кожата и нарушена функция на кожата.

Прекомерната консумация на захар може да насърчи процес, наречен гликация, който с течение на времето може да повлияе на еластичността на кожата и да допринесе за видими признаци на стареене.

Тъй като излагането на ултравиолетови лъчи вече ускорява разграждането на колагена, консумацията на храни и напитки с високо съдържание на захар може да изостри тези свързани със стареенето ефекти.

Други съвети за защита на кожата ви

Използвайте слънцезащитен крем ежедневно. Минималната препоръчителна стойност за слънцезащитен крем е SPF 30 или по-висока. Повечето хора не нанасят достатъчно слънцезащитен крем - не забравяйте да го нанесете и на врата, ръцете и ушите си. Не забравяйте да прилагате отново на всеки два часа. Ако тренирате на открито, плувате или лежите, трябва да прилагате отново на всеки два часа.

Избягвайте солариумите. Те излагат кожата ви на концентрирана ултравиолетова радиация, която може да ускори стареенето на кожата и да увеличи риска от рак на кожата.

Носете дрехи, шапки и слънчеви очила с UPF. Най-добрата слънцезащита е на пластове: дрехи с UPF, шапки, слънчеви очила, сянка и слънцезащитен крем върху откритата кожа ще осигурят най-добра защита.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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