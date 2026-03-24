Руски удари в Украйна прекъснаха стратегическа енергийна връзка на Молдова с Европа

Ш ирокомащабните руски удари, нанесени по енергийната инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, са довели до прекъсване на ключова енергийна връзка на Молдова с Европа. Това заяви молдовският президент Мая Санду, цитирана от Ройтерс.
„Налични са и алтернативни връзки, но ситуацията остава нестабилна. Единствено Русия носи отговорност за прекъсването на енергоснабдяването“, написа Санду в социалната мрежа X.
Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026
По думите ѝ прекъсването е пряко свързано с ударите по украинската енергийна система, които имат отражение и върху съседни държави, зависими от регионалните електропреносни мрежи.
Междувременно от Военновъздушни сили на Украйна съобщиха, че Русия е извършила масирана атака срещу украинска територия през нощта, използвайки общо 392 дрона и 34 ракети.
Според официалната информация украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали и прехване значителна част от тях – 25 ракети и 365 дрона. Данните са публикувани в официалния канал на военновъздушните сили в приложението Telegram.
Атаките са част от продължаващите удари по енергийната инфраструктура на Украйна, които през последните месеци нееднократно предизвикват затруднения в електроснабдяването както в страната, така и в съседни региони.
Енергийните мрежи в Източна Европа са тясно свързани, което означава, че подобни прекъсвания могат да окажат влияние върху доставките на електроенергия извън границите на Украйна. В този контекст молдовските власти следят ситуацията и търсят възможности за стабилизиране на енергийната система чрез алтернативни източници и връзки.