Руски удари в Украйна прекъснаха стратегическа енергийна връзка на Молдова с Европа

"Налични са и алтернативни връзки, но ситуацията остава нестабилна", заяви молдовският президент Мая Санду

24 март 2026, 14:11
Източник: БТА

Ш ирокомащабните руски удари, нанесени по енергийната инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, са довели до прекъсване на ключова енергийна връзка на Молдова с Европа. Това заяви молдовският президент Мая Санду, цитирана от Ройтерс.

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

„Налични са и алтернативни връзки, но ситуацията остава нестабилна. Единствено Русия носи отговорност за прекъсването на енергоснабдяването“, написа Санду в социалната мрежа X.

По думите ѝ прекъсването е пряко свързано с ударите по украинската енергийна система, които имат отражение и върху съседни държави, зависими от регионалните електропреносни мрежи.

Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Междувременно от Военновъздушни сили на Украйна съобщиха, че Русия е извършила масирана атака срещу украинска територия през нощта, използвайки общо 392 дрона и 34 ракети.

Според официалната информация украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали и прехване значителна част от тях – 25 ракети и 365 дрона. Данните са публикувани в официалния канал на военновъздушните сили в приложението Telegram.

Русия нанесе удари по украинска енергийна инфраструктура, поне двама ранени

Атаките са част от продължаващите удари по енергийната инфраструктура на Украйна, които през последните месеци нееднократно предизвикват затруднения в електроснабдяването както в страната, така и в съседни региони.

Русия атакува украинска енергийна инфраструктура, причини щети

Енергийните мрежи в Източна Европа са тясно свързани, което означава, че подобни прекъсвания могат да окажат влияние върху доставките на електроенергия извън границите на Украйна. В този контекст молдовските власти следят ситуацията и търсят възможности за стабилизиране на енергийната система чрез алтернативни източници и връзки.

Източник: Николай Джамбазов, БТА    
България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

Холивудският елит започна масово да избягва Меган и Хари

Холивудският елит започна масово да избягва Меган и Хари

Почина

Почина "риалити кралицата" Мел Шилинг

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Камерите за средна скорост снимат, издадени са над 40 000 фиша

Камерите за средна скорост снимат, издадени са над 40 000 фиша

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 27 минути

Сините и Червените се впускат в напрегнато отборно предизвикателство

Българските Военноморски сили поемат командването на Противоминната група в Черно море

Българските Военноморски сили поемат командването на Противоминната група в Черно море

България Преди 28 минути

Нашата страна участва с базовия миночистач „Прибой“

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

Свят Преди 1 час

"Нашата авиационна система е изключително безопасна и за да се случи подобен инцидент, трябва да се натрупат множество грешки"

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

България Преди 1 час

Беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване

<p>Правосъдният министър: Проблемът е, че се въвежда &quot;временен вечен мандат&quot; за Сарафов</p>

Правосъдният министър обжалва отказа на Прокурорската колегия на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Андрей Янкулов обясни, че големият проблем е, че се въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

България Преди 1 час

Тестът е отчел наличие на канабис, амфетамин и метамфетамин

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Любопитно Преди 2 часа

Музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”

,

Жената, която не се усмихна 40 години, за да няма бръчки

Любопитно Преди 2 часа

Британка твърди, че е запазила младостта си чрез желязна самодисциплина и пълен отказ от смях, но дали цената на гладката кожа не е твърде висока

<p>Войната в Персийския залив удря британците в джоба</p>

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Свят Преди 2 часа

Политиците във Великобритания едва започват да се справят с дългосрочните ефекти от конфликта в Близкия изток и разполагат с малко пространство за маневриране.

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Любопитно Преди 2 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за нейната модна кариера, борбата ѝ срещу стереотипите и опита ѝ в отглеждането на милиардер-предприемач

Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

България Преди 2 часа

Пострадалият е откаран за преглед в болница

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

Любопитно Преди 2 часа

Той ще гостува в различни градове, за да намери най-наблюдателните хора

Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

България Преди 2 часа

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Свят Преди 2 часа

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са посочили три зодиакални знака, за които период на късмет и промяна започва още на 24 март. Този шанс може драстично да повлияе на личния и професионалния им живот тази пролет

<p>Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун</p>

Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Свят Преди 2 часа

Ларс Льоке Расмусен може да спечели само 12 места в следващия парламент на страната, но именно той може да реши кой ще управлява Дания

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Фенове измислят името на новата песен на Орлин Горанов

Edna.bg

Повече време за важните неща: Как една разходка в мола може да реши финансовите ни планове

Edna.bg

Барселона иска Жоао Кансело, но без пари

Gong.bg

Игор Тиаго: Конкуренцията с Халанд ме мотивира допълнително

Gong.bg

ЕК: България, Румъния и Хърватия с най-висока смъртност по пътищата в ЕС

Nova.bg

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Nova.bg