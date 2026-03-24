Руски удари в Украйна прекъснаха стратегическа енергийна връзка на Молдова с Европа

Ш ирокомащабните руски удари, нанесени по енергийната инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, са довели до прекъсване на ключова енергийна връзка на Молдова с Европа. Това заяви молдовският президент Мая Санду, цитирана от Ройтерс.

„Налични са и алтернативни връзки, но ситуацията остава нестабилна. Единствено Русия носи отговорност за прекъсването на енергоснабдяването“, написа Санду в социалната мрежа X.

Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026

По думите ѝ прекъсването е пряко свързано с ударите по украинската енергийна система, които имат отражение и върху съседни държави, зависими от регионалните електропреносни мрежи.

Междувременно от Военновъздушни сили на Украйна съобщиха, че Русия е извършила масирана атака срещу украинска територия през нощта, използвайки общо 392 дрона и 34 ракети.

Според официалната информация украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали и прехване значителна част от тях – 25 ракети и 365 дрона. Данните са публикувани в официалния канал на военновъздушните сили в приложението Telegram.

Атаките са част от продължаващите удари по енергийната инфраструктура на Украйна, които през последните месеци нееднократно предизвикват затруднения в електроснабдяването както в страната, така и в съседни региони.

Енергийните мрежи в Източна Европа са тясно свързани, което означава, че подобни прекъсвания могат да окажат влияние върху доставките на електроенергия извън границите на Украйна. В този контекст молдовските власти следят ситуацията и търсят възможности за стабилизиране на енергийната система чрез алтернативни източници и връзки.