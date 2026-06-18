България

След 25 заседания: Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

Нов съдебен състав поема процеса за трагедията, при която 14-годишното момче загина на пешеходна пътека в центъра на София, а близките му излизат на протест

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 08:12
След 25 заседания: Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало
Източник: БГНЕС

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който загина след тежка катастрофа в центъра на София през септември 2023 г., започва отначало. Днес предстои разпоредително заседание пред нов съдебен състав, след като досегашният съдия по делото Снежина Колева си направи отвод.

За пореден път отложиха делото за катастрофата, при която загина Филип Арсов

Решението за отвода беше взето след искане от близките на загиналото момче. Така, след проведени 25 съдебни заседания, процесът ще трябва да стартира отново с нов съдебен състав.

Преди началото на заседанието близки на Филип Арсов и представители на сдружението „Ангели на пътя“ организират протест пред Съдебната палата в София. Те настояват за бързо и справедливо приключване на делото и за по-строги мерки срещу нарушителите на пътя.

Отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип

Хронология на случая

 

  • 2 септември 2023 г.

14-годишният Филип Арсов е блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Георги С. Раковски“, „Гурко“ и „Цар Иван Шишман“ в центъра на София. Момчето умира на място.

Според разследването автомобилът е бил управляван от 37-годишния Петър Тодоров. Проверките установяват, че той е шофирал след употреба на алкохол, а по данни на прокуратурата концентрацията е била над допустимите стойности.

Ново заседание по делото за смъртта на Филип, прегазен на пешеходна пътека в София

  • Септември 2023 г.

Случаят предизвиква силна обществена реакция. Хиляди граждани излизат на протести в София с искане за по-строги наказания за водачи, причинили смърт на пътя след употреба на алкохол или наркотици.

На мястото на инцидента са организирани бдения и шествия в памет на Филип.

  • Краят на 2023 г.

Софийската градска прокуратура внася обвинителен акт срещу Петър Тодоров. Обвинението е за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Разследването установява още, че обвиняемият има предишни нарушения на Закона за движение по пътищата.

  • 2024 г.

Започват съдебните заседания по делото в Софийския градски съд. В рамките на процеса са разпитани свидетели, вещи лица и експерти, изготвени са автотехнически и медицински експертизи.

През цялото време близките на Филип и представители на граждански организации настояват за по-бързо разглеждане на делото и за ефективни присъди при тежки пътни инциденти.

  • 2024–2025 г.

Случаят остава сред най-следените дела, свързани с пътния травматизъм в България. Организации на близки на загинали при катастрофи многократно организират демонстрации пред съдебни институции и настояват за законодателни промени.

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало

  • 2025–2026 г.

След общо 25 съдебни заседания близките на Филип Арсов искат отвод на съдия Снежина Колева. Искането е уважено и съдията се оттегля от разглеждането на делото.

Това налага процесът да започне отначало пред нов съдебен състав, като всички процесуални действия трябва да бъдат повторени съгласно изискванията на закона.

Редактор: Василена Василева
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