Свят

Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

Френският президент Еманюел Макрон приветства документа като „момент на мир“ и стъпка към стабилизиране на региона

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 06:59
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П резидентите на САЩ и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни, съобщиха в ранните часове на днешния ден държавните медии в Ислямската република, цитирани от световните агенции.

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

Те се позоваха на информация, разпространена от говорителя на Министерството на външните работи в Техеран Есмаил Багаи. 

"Текстът на Исламабадския меморандум за рабирателство беше финализиран с подписите на президентите. Сега идва моментът да проверим дали споразумението ще бъде изпълнено", каза Багаи, цитиран от официалната агенция ИРНА.

Той уточни, че споразумението се смята за влязло в сила и добави, че подписите са положени по електронен път, което по думите му, прави безпредметно организирането на официална церемония по подписването.

Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Официален представител на Белия дом също потвърди, че американският лидер Доналд Тръмп е подписал споразумението.

Междувременно на излизане от Версайския дворец, след среща с френския президент Еманюел Макрон, Доналд Тръмп обяви, че току-що е подписал документа. 

"Да, подписан е", каза американският лидер пред репортери. "Подписах го във Версай. Току-що го подписах."

Според "Аксиос" Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. 

Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

Меморандумът предвижда

незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. 

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.

"Тази вечер - и това е много добра новина - споразумението между Иран и Съединените американски щати беше официално подписано от президента точно тук, във Версай. Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузкия проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всеки случай това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото обикновено цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа", заяви френският президент Еманюел Макрон.

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Споразумението идва след месеци на рязка ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран, белязана от взаимни военни удари, заплахи за блокиране на Ормузкия проток и опасения от по-широк регионален конфликт в Близкия изток. През последните седмици международни посредници, сред които представители на европейски и регионални държави, активизираха дипломатическите усилия за постигане на примирие и възобновяване на диалога между Вашингтон и Техеран.

Ормузкият проток, който е сред най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и природен газ, беше в центъра на преговорите заради опасенията, че евентуални ограничения върху корабоплаването могат да доведат до нов скок на цените на енергоносителите на световните пазари.

Ядрената програма на Иран остава основен спорен въпрос в отношенията между двете страни. След оттеглянето на САЩ от международното ядрено споразумение през 2018 г. и последвалото възстановяване на американските санкции, отношенията между Вашингтон и Техеран достигнаха най-ниското си равнище от десетилетия. Предвиденият в меморандума нов кръг преговори по ядрените и балистичните въпроси се разглежда като опит за създаване на по-трайна рамка за сигурност и намаляване на напрежението в региона.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
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