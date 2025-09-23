Свят

Русия твърди, че НАТО планира „десант“ в Украйна и „окупация“ на Молдова

Руският разузнавач твърди, че НАТО струпва войски в Румъния и планира десант в Одеса, докато изборите в Молдова наближават

23 септември 2025, 13:23
Русия твърди, че НАТО планира „десант“ в Украйна и „окупация“ на Молдова
Източник: Thinkstоck/Guliver

Р усия заяви, че смята, че НАТО планира „десант“ в Украйна като част от опит на Европейския съюз да „окупира“ Молдова.

Руският външноразузнавателен отдел (СВР) твърди, че военни части на НАТО се струпват в Румъния, близо до границата с Молдова, и също така планират „десант“ в района на Одеса в Украйна, съобщава руската държавна агенция ТАСС, цитирана от Newsweek.

Защо е важно

В неделя Молдова ще проведе парламентарни избори. Гласуването се възприема като ясна насока за страната - между път към членство в ЕС или по-близки връзки с Москва.

След инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., Молдова подаде молба за присъединяване към ЕС. Страната получи статут на кандидат по-късно същата година, а през 2024 г. ЕС се съгласи да започне преговори за присъединяване, което допълнително засили напрежението с Русия.

Какво казва Русия

Руският разузнавателен доклад твърди, че ЕС е „решен да държи Молдова в рамките на своите русофобски политики“.

„Това се планира да бъде извършено на всяка цена, включително чрез разполагане на войски и де факто окупация на страната. В момента военни части на НАТО се съсредоточават в Румъния, близо до границата с Молдова“, се посочва в доклада.

„НАТО планира ‘десант’ в Одеска област на Украйна, за да заплаши Приднестровието. Според наличната информация първата група професионални военнослужещи от Франция и Великобритания вече е пристигнала.“

Молдова задържа десетки за предполагаем план за безредици, подкрепяни от Русия

Молдовските власти проведоха 250 обиска и задържаха над 70 души като част от разследване на предполагаем план, подкрепян от Русия, за предизвикване на безредици преди изборите.

Полицията в Молдова заяви, че планът за предизвикване на „масови бунтове“ е „координиран от Руската федерация чрез криминални елементи“.

Москва последователно отрича да се намесва в изборите в Молдова.

Коментарите по темата

Проевропейският президент на Молдова, Майя Санду, заяви, че Кремъл изразходва „стотици милиони евро“, за да повлияе на изборите.

„Хората ежедневно са заливани с лъжи,“ каза тя. „Стотици хора са наети да провокират безредици, насилие и страх. … Призовавам всички граждани: не бива да позволим страната ни да бъде предадена на чужди интереси.“

Игор Додон, съвместен лидер на проруската Патриотична партия, заяви в Telegram, че членовете на неговата партия са били обект на обиск в понеделник. Той посочи, че правителството „се опитва да ни заплаши, да изплаши народа и да ни заглуши.“

Какво следва

В неделя молдовците ще гласуват за нов парламент с 101 места.

