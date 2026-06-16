Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо, освен за вдигане на блокадите

П ри пристигането си в Евиан ле Бен на срещата на върха на лидерите на Г-7 във вторник, украинският президент Володимир Зеленски беше записан, как заедно с френския си колега Еманюел Макрон обмислят да се справят с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Политико".

След като поздравява украинския лидер с прегръдка, Макрон, който е домакин на събитието, е записан от микрофона на камерата, да пита Зеленски дали ще има двустранна среща с Тръмп, докато се разхождаха из хотел "Роял".

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Отговорът на Зеленски не се чува. Макрон насърчава колегата си да остане по-дълго във Франция, на което Зеленски отговаря, че "трябва да отиде в Брюксел на 18-ти" - датата на срещата на върха на Европейския съвет, фокусирана върху присъединяването на Украйна към ЕС.

Двамата лидери обсъждат и сесията на Г-7, посветена на Украйна, на която участваше и Тръмп.

Топлият прием на Зеленски контрастира рязко с този, оказан от Макрон на Тръмп в понеделник. Вместо планираното посрещане на червения килим, Тръмп беше посрещнат от ръководителя на протокола на Елисейския дворец.

Разговорът между Макрон и Зеленски не разкрива никакви тайни, но е пореден пример за това как европейските лидери координират и внимателно управляват отношенията си с Тръмп, особено когато става въпрос за Украйна, посочва "Политико".

След като Тръмп напуска миналогодишната среща на Г-7 в Канада рано, за да се справи с напрежението между Иран и Израел, върху Макрон е оказван натиск да поддържа ангажираността на американския президент. За тази цел френският президент покани Тръмп на вечеря в сряда вечерта във Версайския дворец за честване на 250-годишнината на Съединените щати.

Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Някои европейски служители обаче са обезпокоени, че след като сключи сделка с Иран, Тръмп може да се опита да си върне контрола над мирните преговори за Украйна, оставяйки ЕС настрана и проваляйки стратегията за натиск върху Русия и пълна подкрепа за Киев.

Дипломатическите усилия около срещите на върха на Г-7 следват поредица от събития, които разкриват сложната динамика в отношенията между Киев, Вашингтон и европейските съюзници. Историята на тези взаимодействия е белязана от поредица от кризи и опити за координирана реакция. През юни 2025 г. срещата на Г-7 в Канада се превърна в повратна точка, когато президентът Доналд Тръмп напусна форума преждевременно. Този ход, мотивиран от ескалацията на напрежението в Близкия изток, създаде вакуум в дипломатическото присъствие на САЩ.

По време на среща във Флорида между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, бе иницииран нов протокол за съгласуване на позициите с европейските партньори. Този подход бе допълнен от поредица телефонни разговори, включващи британския премиер Киър Стармър, с цел да се обсъдят ситуацията на фронта и последиците от руските удари. Тези действия поставиха основите за по-строго следене на преговорния процес, като целта е да се избегне изключването на Европа от бъдещи споразумения за сигурност, особено след опасенията, че трансатлантическите разговори с Москва биха могли да наложат нови сфери на влияние без съгласуване с Киев.