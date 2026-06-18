Свят

Масирана атака срещу Москва: Дронове удариха петролна рафинерия, над града се издигна гъст дим

Русия съобщава за стотици свалени украински безпилотни апарати, а Московският нефтопреработвателен завод отново е сред засегнатите обекти

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 08:31
Масирана атака срещу Москва: Дронове удариха петролна рафинерия, над града се издигна гъст дим
Източник: AP/БТА

М асирана украинска атака с дронове е била извършена през нощта срещу Москва, като при нападението са били засегнати обекти в руската столица, включително Московският нефтопреработвателен завод (МНПЗ), съобщиха руски официални представители.

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са отблъсквали продължителна и мащабна атака с безпилотни летателни апарати.

„Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията“, написа той в социалните мрежи.

По думите му през нощта са били унищожени около 180 дрона, насочени към руската столица. От руското Министерство на отбраната съобщиха, че общо 555 украински дрона са били свалени над различни региони на страната.

Руската ПВО свали множество дронове, летящи към Москва

Междувременно очевидци съобщиха за гъст дим и пламъци над югоизточния район „Капотня“ в Москва, където се намира една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според свидетелски разкази огънят е бил видим в ранните часове на деня.

Първоначално не беше ясно каква е причината за пожара, но по-късно руските власти потвърдиха, че няколко дрона са достигнали до територията на нефтопреработвателния завод.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на седмица. Във вторник рафинерията в „Капотня“ също беше атакувана при мащабно нападение с украински безпилотни апарати.

Украйна предприе „едно от най-мащабните“ си нападения с дронове срещу Москва

На фона на атаките въздушна тревога заради опасност от ракетен удар беше обявена и в Новгородска област. Според местните власти това е първият случай, в който в региона се задейства подобно предупреждение.

През последните месеци Украйна значително увеличи използването на дронове за удари по военни, енергийни и индустриални обекти дълбоко в руска територия. Москва от своя страна твърди, че голяма част от атаките биват неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана, но отделни безпилотни апарати успяват да достигнат до набелязаните цели.

Към момента няма официална информация за жертви или пострадали при последната атака срещу Москва.

Украйна удари Москва с дронове

Настоящата поредица от нападения срещу енергийни и индустриални обекти в Русия следва утвърден модел на ескалация, който може да бъде проследен чрез няколко ключови инцидента през последната година. През август 2024 г. украинските сили извършиха нападение срещу Каширската топлоелектрическа централа, разположена в Московска област.

Тогава руските власти съобщиха за използването на три безпилотни летателни апарата, което принуди местните служби за извънредни ситуации да активират протоколи за защита на критичната инфраструктура в региона, без обаче да бъдат докладвани значителни разрушения.

Последва инцидентът с химическия завод „Ставролен“ в Будьоновск, Ставрополски край, атакуван през есента на 2024 г. Този случай бе емблематичен, тъй като обектът е сред основните производители на полимери в страната. След нападението губернаторът Владимир Владимиров потвърди работата на противовъздушната отбрана, а случаят доведе до засилване на мерките за сигурност около индустриалните зони, собственост на групата „Лукойл“.

Паралелно с тези удари, в края на 2024 г. бе регистрирана масирана атака, при която бяха засегнати съоръжения в Саратовска област, включително рафинерия в близост до град Енгелс. Тогава официалните лица докладваха за пожар, наложил временно ограничаване на дейността в сектора.

В отговор на тези събития руските авиационни регулатори наложиха по-стриктни протоколи за работа на летищата „Шереметиево“, „Внуково“ и „Домодедово“, които в множество случаи преустановяваха полети за часове наред с цел гарантиране на гражданската безопасност при прелитане на безпилотни апарати.

Тези предходни събития демонстрират постепенното пренасочване на ударите към стратегически енергийни възли, което принуди институциите да развиват своите защитни механизми – от разширяване на обхвата на ПВО системите до въвеждане на по-строг контрол върху въздушното пространство около ключовите промишлени мощности в централната и южната част на Русия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Украйна Москва дронове атака с дронове нефтопреработвателен завод ПВО войната в Украйна руска енергийна инфраструктура Сергей Собянин Капотня
Последвайте ни
Драматичен екшън в София: Криминално проявен се опита да отвлече кола с дете вътре

Драматичен екшън в София: Криминално проявен се опита да отвлече кола с дете вътре

Намериха мъртви дъщерята на легендарния режисьор Уилям Уайлър и съпругът ѝ

Намериха мъртви дъщерята на легендарния режисьор Уилям Уайлър и съпругът ѝ

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

Почина Дейви Чейс, гласът на Лило от анимацията „Лило и Стич

Почина Дейви Чейс, гласът на Лило от анимацията „Лило и Стич"

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Еволюцията продължава: Opel Astra облича хибридните технологии в ДНК-то на марката (тест драйв)

Еволюцията продължава: Opel Astra облича хибридните технологии в ДНК-то на марката (тест драйв)

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

Любопитно Преди 11 минути

Ванс заминава за Швейцария за официалната церемония по споразумението между САЩ и Иран

Ванс заминава за Швейцария за официалната церемония по споразумението между САЩ и Иран

Свят Преди 12 минути

Меморандумът предвижда отмяна на санкциите, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и нови преговори за окончателно уреждане на отношенията между двете страни

Снимката е илюстративна

Космосът и човешкото тяло: Шокиращи резултати от експеримент на НАСА

Любопитно Преди 53 минути

След 25 заседания: Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

След 25 заседания: Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

България Преди 59 минути

Нов съдебен състав поема процеса за трагедията, при която 14-годишното момче загина на пешеходна пътека в центъра на София, а близките му излизат на протест

<p>Роналдо достигна Меси по световни първенства</p>

Роналдо достигна Меси по световни първенства, Конго попари Португалия

Свят Преди 1 час

6 световни първенства, 23 мача на Мондиал и 229 двубоя за националния отбор

.

Мошеникът, който стана герой в Германия

Любопитно Преди 1 час

Преди 120 години се ражда един мит - това е историята на "Капитанът от Кьопеник"

На второ четене: НС решава за новия дълг от 3,8 млрд. евро

На второ четене: НС решава за новия дълг от 3,8 млрд. евро

България Преди 2 часа

<p>Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано</p>

Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

Свят Преди 2 часа

Френският президент Еманюел Макрон приветства документа като „момент на мир“ и стъпка към стабилизиране на региона

Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че никоя храна не може да замести слънцезащитния крем, някои храни съдържат антиоксиданти и вещества, които помагат на кожата да устои по-добре на UV лъчението

,

От розови пясъци до арктически заливи: Най-добрите скрити плажове на Европа

Любопитно Преди 2 часа

Международно жури оцени местата въз основа на безупречното качество на водата и красотата им

Учени разгадаха 50-годишна мистерия: Нашата черна дупка не е „счупена“, просто духа слаб бриз

Учени разгадаха 50-годишна мистерия: Нашата черна дупка не е „счупена“, просто духа слаб бриз

Любопитно Преди 2 часа

Учените доказаха, че законите на физиката важат и за нашия галактически център, а мистериозното „мълчание“ на обекта се дължало на временен тих период

18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

България Преди 2 часа

Неустойчивото време ще се задържи и в петък, но синоптиците вече прогнозират кога точно през уикенда слънцето окончателно ще се завърне, а термометрите ще скочат до 33 градуса

Докладчикът за Северна Македония: Не съм съгласен, но мнозинството реши така

Докладчикът за Северна Македония: Не съм съгласен, но мнозинството реши така

Свят Преди 10 часа

Вайц заяви, че не е подкрепял „тези няколко члена да бъдат част от доклада”

Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти

Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти

Свят Преди 10 часа

Подобна церемония по подписването на споразумението би представлявала значително укрепване на дипломатическите отношения

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Свят Преди 11 часа

Тръмп използва резерва, за да минимизира щетите от войната с Иран

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

sinoptik.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg

Късметлийски думи за начало на деня! Малките послания, които носят голяма сила

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 юни, четвъртък

Edna.bg

Анри и Златан критикуват Роналдо, Рууни го брани

Gong.bg

Магията на Меси покори сърцата на феновете за Гол на деня

Gong.bg

Екшън в центъра на София: Мъж опита да отвлече кола с дете вътре след гонка

Nova.bg

Доналд Тръмп потвърди, че е подписал споразумението с Иран

Nova.bg