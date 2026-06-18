Масирана атака срещу Москва: Дронове удариха петролна рафинерия, над града се издигна гъст дим

М асирана украинска атака с дронове е била извършена през нощта срещу Москва, като при нападението са били засегнати обекти в руската столица, включително Московският нефтопреработвателен завод (МНПЗ), съобщиха руски официални представители.

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Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са отблъсквали продължителна и мащабна атака с безпилотни летателни апарати.

„Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията“, написа той в социалните мрежи.

По думите му през нощта са били унищожени около 180 дрона, насочени към руската столица. От руското Министерство на отбраната съобщиха, че общо 555 украински дрона са били свалени над различни региони на страната.

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Междувременно очевидци съобщиха за гъст дим и пламъци над югоизточния район „Капотня“ в Москва, където се намира една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според свидетелски разкази огънят е бил видим в ранните часове на деня.

Първоначално не беше ясно каква е причината за пожара, но по-късно руските власти потвърдиха, че няколко дрона са достигнали до територията на нефтопреработвателния завод.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на седмица. Във вторник рафинерията в „Капотня“ също беше атакувана при мащабно нападение с украински безпилотни апарати.

Украйна предприе „едно от най-мащабните“ си нападения с дронове срещу Москва

На фона на атаките въздушна тревога заради опасност от ракетен удар беше обявена и в Новгородска област. Според местните власти това е първият случай, в който в региона се задейства подобно предупреждение.

През последните месеци Украйна значително увеличи използването на дронове за удари по военни, енергийни и индустриални обекти дълбоко в руска територия. Москва от своя страна твърди, че голяма част от атаките биват неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана, но отделни безпилотни апарати успяват да достигнат до набелязаните цели.

Към момента няма официална информация за жертви или пострадали при последната атака срещу Москва.

Украйна удари Москва с дронове

Настоящата поредица от нападения срещу енергийни и индустриални обекти в Русия следва утвърден модел на ескалация, който може да бъде проследен чрез няколко ключови инцидента през последната година. През август 2024 г. украинските сили извършиха нападение срещу Каширската топлоелектрическа централа, разположена в Московска област.

Тогава руските власти съобщиха за използването на три безпилотни летателни апарата, което принуди местните служби за извънредни ситуации да активират протоколи за защита на критичната инфраструктура в региона, без обаче да бъдат докладвани значителни разрушения.

Последва инцидентът с химическия завод „Ставролен“ в Будьоновск, Ставрополски край, атакуван през есента на 2024 г. Този случай бе емблематичен, тъй като обектът е сред основните производители на полимери в страната. След нападението губернаторът Владимир Владимиров потвърди работата на противовъздушната отбрана, а случаят доведе до засилване на мерките за сигурност около индустриалните зони, собственост на групата „Лукойл“.

Паралелно с тези удари, в края на 2024 г. бе регистрирана масирана атака, при която бяха засегнати съоръжения в Саратовска област, включително рафинерия в близост до град Енгелс. Тогава официалните лица докладваха за пожар, наложил временно ограничаване на дейността в сектора.

В отговор на тези събития руските авиационни регулатори наложиха по-стриктни протоколи за работа на летищата „Шереметиево“, „Внуково“ и „Домодедово“, които в множество случаи преустановяваха полети за часове наред с цел гарантиране на гражданската безопасност при прелитане на безпилотни апарати.

Тези предходни събития демонстрират постепенното пренасочване на ударите към стратегически енергийни възли, което принуди институциите да развиват своите защитни механизми – от разширяване на обхвата на ПВО системите до въвеждане на по-строг контрол върху въздушното пространство около ключовите промишлени мощности в централната и южната част на Русия.