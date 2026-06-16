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Зеленски се срещна с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Наричайки руско-украинската война "безумие", Тръмп отбеляза, че е имал добра среща със Зеленски

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 15:44
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П резидентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с колегата си от САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-7, предаде "Ройтерс".

"Винаги е важно да се координират позициите", заяви Зеленски в X.

Съветникът по комуникациите на Зеленски обяви, че лидерите са разговаряли в рамките на по-широка среща по време на форума. 

Президентът на САЩ  потвърди, че е имал "добра" среща с украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че "Русия трябва да постигне споразумение", предаде "Укринформ". 

Американският лидер направи тези коментари, докато отговаряше на въпроси на журналисти по време на среща с емира на Катар. Той добави също, че по-късно днес отново ще се срещне с украинския президент.

"Слушайте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромен брой хора, точно като Украйна", заяви Тръмп пред репортерите: "миналия месец те са загубили 35 000 войници; това се случва всеки месец. Средно това са 25 000 души, предимно войници, млади, красиви хора."

Наричайки руско-украинската война "безумие", Тръмп отбеляза, че е имал добра среща със Зеленски. "Но имахме среща и ще видим. Говорих с президента Путин в неделя", каза Тръмп, без да разкрива съдържанието на разговора.

Американският президент добави, че между Зеленски и Тръмп "съществува силна враждебност".

Зеленски и европейските лидери се опитват да убедят Тръмп, че положението на Украйна се е подобрило, докато Киев настоява за повече подкрепа, за да укрепи позициите си за евентуални мирни преговори с Москва.

"Ще направя всичко, което мога", каза Тръмп.

Френски дипломат заяви, че лидерите на Г-7 са се съгласили, че динамиката на бойното поле вече е в полза на Украйна, и са поели ангажимент да предоставят на Киев повече средства за противовъздушна отбрана, предава "Ройтерс".

Европейските лидери се опитват да убедят  Тръмп и, че предишните позиции на САЩ относно възможните условия на споразумение са прекалено благоприятни за Москва.

"Ситуацията се обръща в полза на Украйна. Ситуацията през 2026 г. е много различна от тази през 2025 г. Украйна смело държи фронтовата линия", написа президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X: "Умората на Русия се проявява открито. Това е моментът да удвоим подкрепата си."

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
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