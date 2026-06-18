Свят

Намериха мъртви дъщерята на легендарния режисьор Уилям Уайлър и съпругът ѝ

Пристигналите на място екипи открили Джудит Шелдън и мъжа ѝ в безсъзнание в джип, спрян край пътя

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 07:49
Намериха мъртви дъщерята на легендарния режисьор Уилям Уайлър и съпругът ѝ
Източник: iStock Photos

Д жудит Уайлър Шелдън, дъщеря на легендарния холивудски режисьор Уилям Уайлър, и съпругът ѝ Уайли Шелдън бяха открити мъртви в автомобил край магистрала в щата Калифорния. Причините за смъртта на двамата все още се изясняват, а разследването продължава.

По информация на Калифорнийската магистрална полиция сигналът е подаден в късния следобед на 15 юни. Пристигналите на място екипи открили 84-годишната Джудит Уайлър Шелдън и 86-годишния ѝ съпруг в безсъзнание в джип, спрян край пътя. Въпреки опитите за реанимация, медиците са констатирали смъртта им на място.

На този етап властите не съобщават за данни за насилствена смърт. Не са оповестени и подробности дали става въпрос за здравословен проблем или друг инцидент.

Джудит Уайлър Шелдън е дъщеря на прочутия режисьор Уилям Уайлър, носител на три награди „Оскар“ и създател на класически филми като „Римска ваканция“, „Бен-Хур“ и „Най-хубавите години на живота ни“.

През годините тя се посвещава на съхраняването на наследството на нямото кино и е сред най-активните поддръжници на Фестивал на нямото кино в Сан Франциско. Заедно със съпруга си Уайли Шелдън са били сред най-разпознаваемите фигури в културния живот на Сан Франциско.

Двамата са били семейство близо шест десетилетия и оставят след себе си двама сина – Кристофър и Самюъл.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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