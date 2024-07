Украйна, Молдова и ЕС започват официални преговори, но няма да се присъединят към блока скоро

О фициалните преговори между Украйна и Молдова за присъединяване към Европейския съюз започват във вторник - ключов момент за двете бивши страни от съветския блок, който поставя началото на дълъг и продължителен процес.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в публикация на X: "Поздравявам Молдова и Украйна за започването на преговорите за присъединяване. Това е много добра новина за народа на Украйна, Молдова и целия Европейски съюз. Пътят напред ще бъде изпълнен с предизвикателства, но и с много възможности."

Двете държави за първи път подадоха заявление за присъединяване към ЕС през 2022 г., малко след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Въпреки че блокът като цяло подкрепя Украйна и е изпратил над 100 млрд. долара, според данни на ЕС, пътят към присъединяването към ЕС за двете страни далеч няма да е гладък.

Унгария, основният съюзник на Русия в рамките на ЕС, се бави по редица въпроси, свързани с Украйна, включително военната и финансовата помощ. През декември миналата година унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че ще блокира искането на Киев да започне преговори за присъединяване. В крайна сметка той се отказа от възраженията си, но Орбан все още ще има много възможности да попречи на Украйна.

Пътят към членство в ЕС изисква от кандидата да изпълни набор от критерии, преди да започне преговори по подробни глави, известни като глави от достиженията на правото на ЕС, които обхващат редица въпроси - от икономическите стандарти до върховенството на закона. Има общо 35 глави, като всички те трябва да бъдат съгласувани с всички преговарящи страни, включително 27-те държави-членки на ЕС. Очаква се процесът на отваряне, договаряне и затваряне на всички 35 глави да отнеме повече от десетилетие както за Молдова, така и за Украйна.

Освен това нито една от двете страни все още не е изпълнила критериите, за да достигне дори до този етап от преговорите. Изпълнението на критериите е особено сложно за Украйна, тъй като е практически невъзможно да се постигнат стандартите, докато е подложена на инвазия и е във война.

The landmark move has been hailed as historic and starts a likely years-long process. Montenegro progessed on its EU path, too, while the new government of candidate country North Macedonia angered its EU neighbours.



Read the #enr_eu's Key Story here: https://t.co/wBTO7mfJMv pic.twitter.com/nlBOp83QNs