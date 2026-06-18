България

Нова метеостанция по Черноморието ще предупреждава за опасни бури и бедствия

Данните ще се използват за по-точни прогнози и по-бърза реакция при екстремни явления, а според климатолога Симеон Матев системата може да помогне за спасяването на човешки животи

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 09:35
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Н ова високотехнологична метеорологична станция ще подпомага ранното предупреждение за опасни природни явления по българското Черноморие. Основната ѝ цел е да предоставя възможно най-навременна информация при риск от екстремни метеорологични събития, което да позволи по-бърза реакция на институциите, туристическия сектор и гражданите.

Инициативата е реализирана съвместно от представители на туристическия бранш и учени от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сред основните двигатели на проекта е климатологът Симеон Матев, който обясни в ефира на „Здравей, България“, че новото съоръжение ще има както научно, така и практическо приложение.

„Инсталирането на такава станция помага в много аспекти, най-важно в метеорологичен. Данните от нея отиват в сървъра на Национална агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ, където се изготвят прогнозите за целия свят и тези данни ще бъдат използвани за направата на по-точни прогнози. От друга страна, данните от тази станция ще помогнат и на колегите в Албена да взимат по-правилни решения. Това е особено ценно и важно, когато имаме екстремни явления”, посочи Матев.

По думите му станцията ще осигурява информация в реално време за редица атмосферни показатели, които са от ключово значение при формирането на опасни метеорологични процеси. Това ще даде възможност на експертите да следят развитието на обстановката и да реагират по-бързо при потенциална опасност.

Климатологът подчерта, че въпреки развитието на технологиите, екстремните явления все още трудно могат да бъдат прогнозирани много време предварително.

„За съжаление, екстремните явления не могат да се прогнозират много по-рано, но, наблюдавайки данните оттук, те могат да реагират навременно и по този начин да спасят човешки животи. Друга важна характеристика на тази станция е, че ще помогне на района в бъдеще да продължи да се развива по устойчив начин“, каза още той.

Според експертите подобни системи са особено важни за крайбрежните райони, където през летните месеци се наблюдава значително увеличение на населението заради туристическия сезон. При внезапни бури, силни ветрове, интензивни валежи, водни смерчове или опасно вълнение дори минути предизвестие могат да бъдат от решаващо значение за ограничаване на щетите и за безопасността на хората.

Защо е необходима подобна система

През последните години Черноморието неведнъж беше засегнато от екстремни метеорологични явления. Интензивни валежи, наводнения, гръмотевични бури и силни ветрове доведоха до сериозни материални щети в различни населени места по крайбрежието.

Особено тежки бяха последствията от поройните дъждове по Южното Черноморие през 2023 г., когато бяха наводнени райони около Царево, Лозенец и Ахтопол. Тогава загинаха хора, а инфраструктурата в редица населени места понесе сериозни поражения.

Специалистите от години настояват за разширяване на мрежата от автоматични метеорологични станции, които да осигуряват по-гъсто покритие и по-точни локални прогнози. Според тях данните от подобни съоръжения позволяват по-прецизно проследяване на опасните атмосферни процеси и подпомагат работата както на синоптиците, така и на службите за защита при бедствия.

Освен за предупреждение при рискови ситуации, събраната информация ще бъде използвана и за дългосрочни климатични анализи, които могат да помогнат при планирането на бъдещото развитие на крайбрежните райони и адаптацията им към променящите се климатични условия.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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