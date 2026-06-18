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28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

18 юни 2026, 09:00
28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията
Vivacom   
Източник: Vivacom

Д вайсет и осем студенти завършиха успешно 16-ото издание на Vivacom Техническа академия – дългогодишната съвместна инициатива на Vivacom и Техническия университет – София, без аналог в България.

Резултатите от тазгодишната академия, която подготвя младежите за професионално развитие в един от най-вълнуващите и динамични сектори, са красноречиви за приноса ѝ към развитието на специалистите на бъдещето. Над 50% от техническите стажантски позиции във Vivacom тази година са заети от участници в академията, а половината от кандидатите за стаж през настоящото издание вече са назначени.

„Vivacom Техническа академия е един от най-успешните примери за това как бизнесът и академичната общност могат заедно да подготвят следващото поколение инженери. За нас е важно студентите не само да получат знания, но и да видят как тези знания се прилагат в реална технологична среда. Резултатите от тазгодишното издание показват, че програмата, която е единствена по рода си в България, продължава да създава реални кариерни възможности за младите специалисти“, коментира Николай Гаврилов, Главен технически директор на Vivacom.

Източник: Vivacom

В 16-ото издание на академията се включиха 25 лектори, като 7 от тях участваха за първи път. Програмата беше разширена и с два нови курса – „Въведение в AI – отвъд шума и клишетата“ и „Киберсигурност и регулации в Европейския съюз“. Те отразяват актуалните тенденции в технологичния сектор и дават на студентите по-широк поглед върху теми, които ще определят развитието на индустрията през следващите години. Тази година академията засили фокуса и върху практиката. Някои от ключовите курсове бяха обновени, а участниците посетиха технически обекти на Vivacom, запознаха се с реално оборудване и базови станции и наблюдаваха работата на едни от най-добрите инженерни специалисти в региона.

„Инвестицията на Vivacom в академията е инвестиция в бъдещето на днешните младежи, които ще изграждат телекомуникациите утре. Нашите топ технически експерти вече 16 години се ангажират силно с инициативата, която дава възможност на студентите да опознаят динамиката на инженерната работа отвътре, да усетят мащаба и динамиката на телекомуникационния сектор и въздействието му върху живота на всички хора. А за мнозина от тях – и възможност веднага да станат част от компанията“, каза Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

За втора поредна година като част от академията се проведе Хакатон, посветен на Private 5G – технология с ключово значение за дигиталната трансформация на бизнеса и индустрията. Победител стана проект за умно пристанище в Бургас, насочен към автоматизация и оптимизация на работните процеси.

От създаването на Vivacom Техническа академия до момента през програмата са преминали над 350 участници. Повече от 120 от тях са започнали стаж във Vivacom след обучението си, което затвърждава ролята на инициативата като мост между университета и професионалната среда.

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