Свят

Ванс заминава за Швейцария за официалната церемония по споразумението между САЩ и Иран

Меморандумът предвижда отмяна на санкциите, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и нови преговори за окончателно уреждане на отношенията между двете страни

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 08:59
Ванс заминава за Швейцария за официалната церемония по споразумението между САЩ и Иран
Източник: AP/БТА

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще отпътува за Швейцария, където утре е планирана официалната церемония по подписването на споразумението между Съединените щати и Иран.

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

От администрацията във Вашингтон определят поетия от Техеран ангажимент за унищожаване на запасите от обогатен уран като едно от най-значимите постижения в рамките на договореностите между двете страни.

Според информация на NBC News меморандумът за разбирателство съдържа 14 точки, които очертават рамката за нормализиране на отношенията и прекратяване на военните действия.

Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

Документът предвижда САЩ да отменят санкциите срещу Иран, както и да размразят финансови средства и активи на иранската държава, които в момента са под ограничения.

В текста е заложено и незабавно прекратяване на военните операции, като двете страни поемат ангажимент да продължат преговорите за постигането на по-мащабно и окончателно споразумение. За тази цел е предвиден 60-дневен срок, който може да бъде удължен по взаимно съгласие.

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Сред ключовите елементи на меморандума е и възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток. Според договореностите Иран ще гарантира безопасно и безплатно преминаване на търговски кораби за период от 60 дни. След изтичането на този срок трябва да започнат разговори с Оман за определяне на бъдещия режим на управление на стратегическия морски маршрут.

Ормузкият проток е сред най-важните транспортни коридори в света, като преди избухването на конфликта през него е преминавала повече от една пета от световната търговия с петрол.

САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът (СПИСЪК)

Съгласно проекта на споразумението Вашингтон се ангажира също да прекрати всички санкционни режими срещу Иран, да осигури достъп до замразени и ограничени активи и да започне поетапно премахване на морската блокада на иранските пристанища.

Сред текстовете, които вече предизвикват дискусии в Съединените щати, е предложението за създаване на механизъм за предоставяне на най-малко 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на Иран.

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Според публикуваната информация конкретният начин за осигуряване и разпределение на средствата все още не е уточнен. Очаква се детайлите да бъдат договорени в рамките на предстоящите 60-дневни преговори между страните.

Официалната церемония в Швейцария се разглежда като следващата стъпка в процеса по формализиране на договореностите, които според участниците в преговорите трябва да създадат условия за трайно намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран.

Редактор: Василена Василева
Източник: NBC News    
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