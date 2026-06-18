Свят

Роналдо достигна Меси по световни първенства, Конго попари Португалия

6 световни първенства, 23 мача на Мондиал и 229 двубоя за националния отбор

18 юни 2026, 08:06
Роналдо достигна Меси по световни първенства, Конго попари Португалия
Източник: Gettyimages

П ортугалия и Демократична Република Конга завършиха 1:1 в мач от група К на Мондиал 2026, игран в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-ата минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. Другата среща от групата противопоставя Узбекистан и Колумбия.

След днешната среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси като вторият човек, играл на шест Световни първенства, когато започна като титуляр за Португалия.

Роналдо записа 23-ия си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 г. в Германия и може да стане първият играч, отбелязал на шест Мондиала.

Капитанът на Португалия изигра 229-ия си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола, и двата световни рекорда.

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Португалия започна силно и още в 6-ата минута откри резултата. Добро центриране отляво на Педро Нето намери Жоао Невеш, който с глава не остави шансове конгоанския вратар Лионел Мпаси. ДР Конго опита бърз отговор, но ударът на Йоан Уиса от дистанция мина встрани от вратата на Диого Коща. 

В 18-ата минута пък Португалия можеше да удвои аванса си, но откъсналият се Нуно Мендеш стреля право в тялото на стража на африканците.

В края на първата част португалците бяха наказани. Артур Масуаку центрира, а Йоан Уиса бе оставен непокрит и с глава засече за 1:1. Това бе и исторически първи гол за страната на световни финали.

На почивката Роберто Мартинес пусна в игра Франсиско Консейсао вместо Бернардо Силва. В 55-ата минута Жоао Кансело с красива задна ножица прати топката в мрежата, но преди това бе отсъдена засада. 

Всичко, което трябва да се случи, за да се срещнат Меси и Роналдо на Световното първенство

Тринадесет минути по-късно Консейсао проби добре отдясно и намери Роналдо, който обаче не успя да уцели добре топката и я прати в аут. Няколко минути по-късно ситуацията се повтори, като легендата на Португалия пак бе неточен. 

ДР Конго от своя страна с контраатака можеше да стигне до гол. Седрик Бакамбу стреля много опасно от дистанция, но не бе точен.

Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на Мондиал 2026 на 23 юни, докато ДР Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни.

Вижте повече в нашата галерия:

Мондиал 2026: Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
40 снимки
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Източник: БТА, Боян Денчев    
Португалия ДР Конго Мондиал 2026 Кристиано Роналдо футбол световно първенство Жоао Невеш Йоан Уиса рекорд спорт
Последвайте ни

По темата

Драматичен екшън в София: Криминално проявен се опита да отвлече кола с дете вътре

Драматичен екшън в София: Криминално проявен се опита да отвлече кола с дете вътре

Намериха мъртви дъщерята на легендарния режисьор Уилям Уайлър и съпругът ѝ

Намериха мъртви дъщерята на легендарния режисьор Уилям Уайлър и съпругът ѝ

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

Почина Дейви Чейс, гласът на Лило от анимацията „Лило и Стич

Почина Дейви Чейс, гласът на Лило от анимацията „Лило и Стич"

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
10 от най-мързеливите породи кучета

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ванс заминава за Швейцария за официалната церемония по споразумението между САЩ и Иран

Ванс заминава за Швейцария за официалната церемония по споразумението между САЩ и Иран

Свят Преди 12 минути

Меморандумът предвижда отмяна на санкциите, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и нови преговори за окончателно уреждане на отношенията между двете страни

<p>ЕС затяга мерките по източния фланг</p>

Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

Свят Преди 25 минути

Румен Радев ще представлява България на двудневното заседание на Европейския съвет

Снимката е илюстративна

Космосът и човешкото тяло: Шокиращи резултати от експеримент на НАСА

Любопитно Преди 53 минути

След 25 заседания: Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

След 25 заседания: Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

България Преди 59 минути

Нов съдебен състав поема процеса за трагедията, при която 14-годишното момче загина на пешеходна пътека в центъра на София, а близките му излизат на протест

<p>Балистични ракети летяха&nbsp;към Киев, взривове разтърсиха града</p>

Руски ракетен удар по Киев тази нощ, има жертва в Суми

Свят Преди 1 час

Украйна съобщава за нова мащабна въздушна атака и призовава за укритие

.

Мошеникът, който стана герой в Германия

Любопитно Преди 1 час

Преди 120 години се ражда един мит - това е историята на "Капитанът от Кьопеник"

<p>Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано</p>

Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

Свят Преди 2 часа

Френският президент Еманюел Макрон приветства документа като „момент на мир“ и стъпка към стабилизиране на региона

Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че никоя храна не може да замести слънцезащитния крем, някои храни съдържат антиоксиданти и вещества, които помагат на кожата да устои по-добре на UV лъчението

,

От розови пясъци до арктически заливи: Най-добрите скрити плажове на Европа

Любопитно Преди 2 часа

Международно жури оцени местата въз основа на безупречното качество на водата и красотата им

Учени разгадаха 50-годишна мистерия: Нашата черна дупка не е „счупена“, просто духа слаб бриз

Учени разгадаха 50-годишна мистерия: Нашата черна дупка не е „счупена“, просто духа слаб бриз

Любопитно Преди 2 часа

Учените доказаха, че законите на физиката важат и за нашия галактически център, а мистериозното „мълчание“ на обекта се дължало на временен тих период

18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

България Преди 2 часа

Неустойчивото време ще се задържи и в петък, но синоптиците вече прогнозират кога точно през уикенда слънцето окончателно ще се завърне, а термометрите ще скочат до 33 градуса

Докладчикът за Северна Македония: Не съм съгласен, но мнозинството реши така

Докладчикът за Северна Македония: Не съм съгласен, но мнозинството реши така

Свят Преди 10 часа

Вайц заяви, че не е подкрепял „тези няколко члена да бъдат част от доклада”

Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти

Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти

Свят Преди 10 часа

Подобна церемония по подписването на споразумението би представлявала значително укрепване на дипломатическите отношения

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Свят Преди 11 часа

Тръмп използва резерва, за да минимизира щетите от войната с Иран

Тръмп защити споразумението с Иран

Тръмп защити споразумението с Иран

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Това, което не бих искал да видя, е икономическа катастрофа

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

sinoptik.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg

Късметлийски думи за начало на деня! Малките послания, които носят голяма сила

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 юни, четвъртък

Edna.bg

Анри и Златан критикуват Роналдо, Рууни го брани

Gong.bg

Магията на Меси покори сърцата на феновете за Гол на деня

Gong.bg

Екшън в центъра на София: Мъж опита да отвлече кола с дете вътре след гонка

Nova.bg

Доналд Тръмп потвърди, че е подписал споразумението с Иран

Nova.bg