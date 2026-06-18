Роналдо достигна Меси по световни първенства, Конго попари Португалия

П ортугалия и Демократична Република Конга завършиха 1:1 в мач от група К на Мондиал 2026, игран в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-ата минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. Другата среща от групата противопоставя Узбекистан и Колумбия.

След днешната среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси като вторият човек, играл на шест Световни първенства, когато започна като титуляр за Португалия.

Роналдо записа 23-ия си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 г. в Германия и може да стане първият играч, отбелязал на шест Мондиала.

Капитанът на Португалия изигра 229-ия си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола, и двата световни рекорда.

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Португалия започна силно и още в 6-ата минута откри резултата. Добро центриране отляво на Педро Нето намери Жоао Невеш, който с глава не остави шансове конгоанския вратар Лионел Мпаси. ДР Конго опита бърз отговор, но ударът на Йоан Уиса от дистанция мина встрани от вратата на Диого Коща.

В 18-ата минута пък Португалия можеше да удвои аванса си, но откъсналият се Нуно Мендеш стреля право в тялото на стража на африканците.

В края на първата част португалците бяха наказани. Артур Масуаку центрира, а Йоан Уиса бе оставен непокрит и с глава засече за 1:1. Това бе и исторически първи гол за страната на световни финали.

На почивката Роберто Мартинес пусна в игра Франсиско Консейсао вместо Бернардо Силва. В 55-ата минута Жоао Кансело с красива задна ножица прати топката в мрежата, но преди това бе отсъдена засада.

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Тринадесет минути по-късно Консейсао проби добре отдясно и намери Роналдо, който обаче не успя да уцели добре топката и я прати в аут. Няколко минути по-късно ситуацията се повтори, като легендата на Португалия пак бе неточен.

ДР Конго от своя страна с контраатака можеше да стигне до гол. Седрик Бакамбу стреля много опасно от дистанция, но не бе точен.

Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на Мондиал 2026 на 23 юни, докато ДР Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни.

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