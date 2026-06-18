В Брюксел: НАТО обсъжда отбранителния капацитет и бъдещата подкрепа за Украйна

М инистрите на отбраната от страните членки на НАТО се събират днес в Брюксел за ключова среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украйна и нарастващото напрежение в Близкия изток.

По време на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, включително в контекста на подготовката за предстоящата Среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.

В рамките на работните сесии министрите на отбраната ще дискутират и ключови въпроси от актуалния дневния ред на Алианса, сред които изпълнението на поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана и на капацитета на отбранителната индустрия.

‘Looks very good,’ NATO chief says as Europe takes on bigger alliance rolehttps://t.co/SdVxvhhA48 — Stars and Stripes (@starsandstripes) June 17, 2026

С 2,05% от БВП за отбрана през 2025 г. България се нарежда сред държавите, които изпълняват изискванията на НАТО, като по този показател достига равнището на ядрената сила Франция и изпреварва Италия. Данните показват, че страната заема място в своеобразната „златна среда“ на Алианса – далеч от рекордните военни бюджети на източния фланг, но и пред редица от водещите икономики в Европа.

На фона на рекордното превъоръжаване в Европа България се утвърждава като една от държавите, които покриват и дори леко надхвърлят целта на НАТО за разходи за отбрана от поне 2% от брутния вътрешен продукт.

През 2025 г. страната отделя 2,05% от БВП за отбрана. Това поставя България в средата на класацията сред 22-те държави, които са едновременно членове на Европейския съюз и НАТО.

Запрянов взе участие в срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО

Особено показателно е сравнението с някои от най-големите европейски сили. България отделя същия дял от националната си икономика за отбрана, какъвто и Франция – 2,05% от БВП. Париж е една от трите ядрени сили в Европа и сред водещите военни държави в НАТО. По този показател България изпреварва Италия, която през 2025 г. достига 2,01%.

Данните показват още, че страната се нарежда на трето място сред балканските държави, които са едновременно членове на ЕС и НАТО. Пред България са Гърция с 2,85% и Румъния с 2,28%, докато останалите държави от региона се движат около минималния праг на Алианса.

Въпреки че Полша остава безспорният лидер с 4,48% от БВП за отбрана, а балтийските държави също отделят над 3%, голяма част от европейските членки на НАТО продължават да се концентрират около прага от 2%. Именно в тази група попада и България, която съчетава изпълнение на съюзническите ангажименти без да достига екстремните нива на разходи, характерни за държавите на първа линия спрямо Русия.

Срещата на върха на НАТО в Хага: Ще увеличат ли разходите за отбрана

Средно страните от ЕС в НАТО са изразходвали 2,5% от БВП за отбрана през 2025 г., което показва, че България остава под средното ниво за съюза, но същевременно е пред редица развити западноевропейски икономики.

Новият ориентир на НАТО, договорен на срещата на върха в Хага, предвижда до 2035 г. разходите за отбрана да достигнат 5% от БВП. На този фон България, както и повечето европейски държави, ще бъде изправена пред необходимостта от постепенно увеличаване на военните инвестиции през следващото десетилетие.

Засега обаче данните за 2025 г. очертават ясна картина – България е сред държавите, които изпълняват изискванията на Алианса, заема стабилна позиция в средата на европейската класация и отделя за отбрана същия дял от своята икономика, какъвто отделя и Франция.