Свят

Как Макрон спечели Тръмп на своя страна на срещата на Г-7 - поне до следващия скандал

Френският президент постигна неочаквана дипломатическа победа, като си осигури подкрепата на американския лидер за Украйна чрез съвместна декларация

18 юни 2026, 09:38
Как Макрон спечели Тръмп на своя страна на срещата на Г-7 - поне до следващия скандал

Ф ренският президент постигна неочакван дипломатически успех, като успя да убеди американския лидер да подкрепи Украйна в съвместна декларация, използвайки внимателно режисирана дипломация и силно емоционални моменти по време на срещата на върха на Г-7.

Решаващият момент на срещата на лидерите от Г-7 във Франция настъпил във вторник, когато украинският президент Володимир Зеленски показал на Доналд Тръмп снимки на горящата катедрала „Успение Богородично“ в Киев.

Видът на пламтящите златни куполи и разрушенията, причинени от руски въздушен удар върху този архитектурен паметник от XI век, видимо е развълнувал американския президент, според трима представители на Г-7.

Те смятат, че именно тази намеса на Зеленски вероятно е била последният тласък, който е наклонил Тръмп към по-твърда подкрепа за Украйна в съвместната декларация, приета в сряда. „Мисля, че той беше искрено трогнат“, казва един от представителите на Г-7, пожелал анонимност.

Докато именно Зеленски показал снимките, френският президент Еманюел Макрон, като домакин, бил този, който внимателно е режисирал срещата и е подготвил стратегията за привличане на непредсказуемия американски лидер.

Първоначалните очаквания за срещата в алпийския курорт Евиан-ле-Бен били по-скоро за дипломатически провал, като дори това Тръмп да не напусне преждевременно щяло да се счита за успех. В крайна сметка обаче Макрон постигнал изненадващ пробив, като убедил Тръмп и го насочил към по-ясен ангажимент за военна подкрепа за Киев.

Този дипломатически успех бил резултат от години опит в това как да бъде ласкан Тръмп и как да се съобразяват инициативите с неговите приоритети, в случая от минни тралери до редки земни елементи от Китай.

По време на вечеря в понеделник Макрон повел останалите лидери от Г-7 в усилията да представят посланието си така, че да резонира с бинарния възглед на Тръмп за световната политика, представяйки Украйна като страна, която печели, а Русия, като губеща.

С гледка към Женевското езеро лидерите обсъждали дълго ситуацията в Близкия изток и стратегически хвалили сделката на Тръмп с Иран.

„Обясниха на Тръмп заедно, че Зеленски печели, защото Русия не може да пробие фронтовата линия и дори губи територии“, казва европейски дипломат, цитиран от POLITICO.

„А Русия продължава да атакува цивилни обекти и свети места“, добавя той. Основното послание било, че Москва е отслабена и в отчаяние предприема хаотични удари.

На следващия ден Макрон бил заснет от отворен микрофон, казвайки на Зеленски, че разговорите са били „трудни“, и обсъждайки как най-добре да се подходи към Тръмп.

Малко неща били оставени на случайността.

Дори италианският премиер Джорджа Мелони, която има напрегнати отношения с Макрон, похвалила дипломатическите му усилия и признала, че той е свършил „отлична работа в сложен момент на международната сцена“.

Дипломати обаче отбелязват, че няма гаранции усилията на Макрон да не бъдат обезсмислени от един-единствен телефонен разговор между Тръмп и руския президент Владимир Путин.

Засега обаче френските дипломати могат да си отдъхнат, след като са избегнали потенциални провали, които биха могли да провалят последната голяма дипломатическа инициатива на Макрон като домакин.

Източник: БГНЕС
  • Ласкателство и непостоянство

Самият Макрон отхвърля идеята, че просто е ласкал американския президент, за да го спечели.

Лесно е да се разбере откъде идва това обвинение. Месеци наред френският президент полагал усилия Тръмп да присъства на срещата във Франция и да бъде удовлетворен по време на Г-7.

Първо той изместил датата на срещата, за да позволи на американския президент да гледа бойни спортове в Белия дом на рождения си ден, след това адаптирал списъка с гости, а накрая го поканил на пищна вечеря във Версайския дворец. Менюто включвало аспержи с омар и хайвер, пилешко „Бурбонез“ с трюфели, сирена и шоколадов тарт.

В Евиан-ле-Бен закъсненията и подмятанията на Тръмп, включително твърдението му по време на икономическа сесия, че той е „шефът“, били премълчани. В крайното комюнике Тръмп бил поздравен не веднъж, а три пъти за сделката си с Иран.

Въпреки очевидните усилия на Макрон да угоди на Тръмп, въпрос на журналист дали това си е струвало го извадил от равновесие. Макрон реагирал остро, заявявайки, че е постигнал напредък само чрез последователни принципни позиции, и че публичните му разногласия с Тръмп говорят сами за себе си.

„Ако не бях поддържал ясни и постоянни позиции през последните месеци, бихте могли да се съмнявате в баланса на силите“, казал той. „По въпроса за Гренландия, за териториалната цялост на Украйна… винаги съм бил ясен, както във Вашингтон, така и в Давос“, допълнил Макрон.

В крайна сметка усилията за ласкателство все пак дали резултат.

Страните от Г-7, включително Съединените щати, подкрепили нови санкции срещу Русия и в сряда обещали „непоколебима подкрепа“ за Киев, като гарантирали нови отбранителни способности и похвалили „новия импулс“ на бойното поле.

„Приливът се обръща в полза на Украйна“, написа в X председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Канадският премиер Марк Карни заяви: „Има промяна в позицията на Съединените щати в дискусиите за Украйна, която считаме за по-реалистична спрямо ситуацията на бойното поле.“

Съвместната декларация за критичните минерали също донесе успех за френското председателство, като лидерите се ангажираха с конкретна цел, намаляване на зависимостта от китайски редкоземни елементи до 2030 г.

Макрон побърза да обяви успеха. „Обективно погледнато, тази Г-7 е успех“, каза той в сряда.

Но остава рискът, предвид известната непостоянност на Тръмп по теми, важни за Европа, че постигнатото може да се окаже краткотрайно.

„Това, че Тръмп постоянно променя мнението си, е реалността, с която всички живеем“, казва европейският дипломат.

Източник: БГНЕС
  • Дипломатическо ходене по въже

Много неща е можело да се объркат.

Преди пристигането си в Евиан-ле-Бен Тръмп отново заплашил да наложи 100-процентни мита върху френското вино заради данъка върху цифровите услуги на технологичните компании.

Макрон отвърнал, че ще проведе „уважителен, но твърд разговор“ с американския президент.

По-късно Макрон не се появил на официалната церемония по посрещането на Тръмп и не изглеждал особено ентусиазиран по време на двустранната среща.

Попитан дали повторните заплахи и подмятания на Тръмп го притесняват, Макрон заявил в интервю за TF1, че остава „прагматичен“.

„След толкова години, ако таях обида, щях да имам проблем… Тръмп трябва да остане до края, за да можем да постигнем споразумения“, казал той.

В същото време Макрон и съюзниците му вярвали, че за първи път разполагат с някои карти в отношенията си с Тръмп. Съединените щати се нуждаят от европейски способности за разминиране, за да бъде отворен отново Ормузкият проток и да се стабилизира световната търговия с петрол след войната в Иран, нещо, което Тръмп многократно поискал на срещата на Г-7.

Втората фаза на преговорите между САЩ и Иран, след първоначалното споразумение, ще включва Франция, Германия и Обединеното кралство, първоначалните гаранти по ядреното споразумение от 2015 г.

Съединените щати също са под силен вътрешен натиск заради опасения, че временната сделка с Иран може да се разпадне. „Тръмп има нужда от нашата подкрепа. Ние му дадохме известен комфорт“, казва европейският служител.

И все пак, поне засега, Тръмп изглежда доволен от резултата във Франция.

„Мисля, че президентът Макрон свърши страхотна работа, наистина фантастична работа“, казал той.

Едва при напускането си Тръмп осъзнал, че е пропуснал една тема сред цялото приятелско настроение с френския лидер.

„Не обсъдихме Гренландия. Трябваше да обсъдим Гренландия“, посочил Тръмп.

Източник: БГНЕС
Източник: POLITICO     
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