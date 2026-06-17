Свят

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

Вотът се проведе след разгорещен дебат около текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на Скопие по преговорната рамка с ЕС

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 15:26
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Е вропейският парламент предупреди Северна Македония за заплахата от „Сръбски свят“, подчерта, че вписването на българите в Конституцията е задължително условие за напредък, и призова Скопие да отвори архивите на югославските тайни служби УДБА и КОС.

Днес в Страсбург  евродепутатите одобриха доклада за напредъка на Северна Македония за 2025 г. Резолюцията беше подкрепена от 411 евродепутати, а 120 гласуваха „против“.

Вотът се проведе след разгорещен дебат около текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на Скопие по преговорната рамка с ЕС.

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Поправка 3, предложена от докладчика Томас Вайц, с която щеше да бъде заличен Параграф 73 от бъдещата резолюция, беше отхвърлена. Опитът за премахване на текста не получи подкрепа, като 338 евродепутати гласуваха за запазването му, а едва 126 подкрепиха заличаването.

В параграф 73 се призовава Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси да постигне „ясни и осезаеми резултати“, като основава работата си на „обективни, автентични и доказани исторически източници и документи“ съгласно Втория протокол към Договора за добросъседство между България и Северна Македония. В текста присъства и понятието „обща история“.

Докладът беше приет в Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET) на 3 юни с 43 гласа „за“ срещу 17 „против“.

В настоящия вариант на доклада е подчертано, че Северна Македония трябва да изпълни поетия ангажимент за конституционни промени, с които българите да бъдат вписани сред държавотворните народи. Потвърдена е позицията на Съвета на ЕС, че е готов да проведе следващата междуправителствена конференция веднага след като Скопие изпълни това условие.

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В окончателния вариант на документа е подчертана опасността от геополитическия проект на Белград, известен като „Сръбски свят“.

В текста със загриженост са отправени редица предупреждения за „все по-тесните връзки между Северна Македония и правителството на Сърбия, което следва нелиберален политически курс“, за „нарастващото китайско икономическо и политическо влияние в региона, особено чрез инфраструктурни проекти и кредитиране“, както и за „руските опити за упражняване на влияние в Северна Македония“.

В резолюцията на Европейския парламент е залегнал и следният текст: „ЕП призовава ЕС да подкрепи Северна Македония в укрепването на нейната устойчивост срещу външно влияние, осъществявано чрез религиозни мрежи; изразява безпокойство от насърчаваните в региона наративи, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т. нар. „Сръбски свят“.“

В точка 71 са осъдени всички опити за подмяна на исторически паметници и артефакти, включително унищожаването на автентично културно наследство. Изразено е съжаление за унищожаването и фалшифицирането на български надписи. Подчертана е и необходимостта от отваряне на архивите на югославските тайни служби УДБА и КОС, „които се пазят в Северна Македония и в Сърбия“.

Докладът съдържа и критики за липсата на напредък по редица въпроси. Сред акцентите са още стратегическото значение на Коридор VIII, подкрепата за изграждането на трансграничния железопътен тунел между България и Северна Македония и необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Европейски парламент Северна Македония България
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ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

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