Историческа стъпка: ЕС започва същинските преговори за членство с Украйна и Молдова

Е С е готов да започне от юли преговори по всички въпроси на присъединяването с Украйна и Молдова, заяви днес еврокомисарят по разширяването Марта Кос пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри.

По повод предстоящото днес начало на същинските преговори с Киев и Кишинев тя посочи, че това е първата голяма стъпка, след като двете столици получиха статут на кандидати за ЕС преди три години. Време беше да го направим, коментира Кос. По нейните думи до края на годината може да се очаква приключване на преговорите за присъединяването на Черна гора.

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

В последните месеци постигнахме повече за разширяването на ЕС, отколкото в последните 15 години, каза тя. Кос уточни, че 74 на сто от хората в Босна и Херцеговина също искат страната им да продължи по пътя към ЕС.

Tomorrow, Ukraine and Moldova will take a major step on their EU journey.



The first Intergovernmental Conference will take place in Luxembourg.



We will begin work on the Fundamentals cluster, which deals with values, democracy and the rule of law.



The foundation of our Union. pic.twitter.com/WTvoMVrdhF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2026

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отбеляза, че на днешното заседание е поканен външният министър на Армения. Тя посочи, че Ереван е подложен на растящ натиск от Москва и ЕС обмисля как може да помогне на арменската страна.

Започват преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС

По нейните думи снощните руски въздушни удари в Украйна и поразяването на манастир от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, са военно престъпление. Работим по разширяването на санкциите срещу Русия, уточни тя.

Калас увери, че според европейски експерти има начин да се изпълни намерението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военни, сражавали се на украинския фронт.