Свят

Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти

Подобна церемония по подписването на споразумението би представлявала значително укрепване на дипломатическите отношения

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 22:29
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Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Г оворителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза днес, че споразумението със САЩ може да бъде подписано от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, предаде "Асошиейтед прес".

Подобна церемония по подписването на споразумението би представлявала значително укрепване на дипломатическите отношения между двете страни, които бяха прекъснати през 1980 г. след кризата със заложниците в американското посолство в Техеран.

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

Пезешкиан бе избран за президент след като обеща, че ще се стреми към по-добри отношения със западните държави. Въпреки това, в продължение на месеци след кървавото потушаване на протестите през януари и по време на войната той бе изолиран от вземането на важни решения, тъй като политиците хардлайнери в Иран поеха де факто юздите на властта в Ислямската република.

Междувременно високопоставени американски официални представители днес запознаха журналисти с текста на меморандума за разбирателство с Иран преди началото на официална церемония по подписването му в петък.

Споразумението предвижда нов "минимален стандарт" за обедняването на високообогатен уран. В него се съдържат също така разпоредби, които гарантират териториалната цялост на Ливан след скорошните атаки на Израел срещу проиранската шиитска групировка "Хизбула" на ливанска територия.

С подписването на споразумението САЩ също така ще отменят, но няма да премахнат изцяло, редица санкции срещу Иран.

Проектът на споразумението, изготвен от САЩ, предвижда също така преминаване без такси през Ормузкия проток за период от 60 дни и не изключва налагането им в бъдеще, посочиха американските официални представители.

Иран ще може да получи също така близо 300 млрд. долара за възстановяване на щетите, причинени по време на войната, става ясно от текста на временното споразумение, което според американските представители съвпада със съдържанието на официалния документ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
САЩ Доналд Тръмп Масуд Пезешкиан Иран
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