На второ четене: НС решава за новия дълг от 3,8 млрд. евро

Н ародното събрание разглежда на второ четене промените в Закона за събиране на приходи и извършване на разходи през периода до приемането на държавния бюджет, с които се предвижда увеличаване на максималния размер на новия държавен дълг до 3,8 млрд. евро.

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Предложението е внесено от управляващото мнозинство с аргумента, че средствата ще бъдат използвани за осигуряване на необходимата ликвидност за текущи бюджетни разходи, както и за финансиране и разплащане на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. Според вносителите мярката ще позволи на държавата да изпълнява своевременно поетите финансови ангажименти до приемането на редовен държавен бюджет.

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По време на дебатите представители на опозицията поставиха въпроси относно необходимостта от поемането на дълг в предлагания размер. Те посочиха, че според информация на Министерството на финансите необходимият финансов ресурс е около 2,1 млрд. евро и настояха за допълнителни разяснения защо се предлага възможност за поемане на задължения до 3,8 млрд. евро.

От опозиционните партии заявиха, че към момента не са получили подробни разчети, които да обосновават размера на предвидения нов дълг. Според тях липсата на конкретни финансови данни затруднява оценката на необходимостта от увеличаването на дълговия лимит.

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От Министерството на финансите досега не са публикували подробна информация за изчисленията, на базата на които е определен максималният размер на новото дългово финансиране. Данните не са били предоставени и на народните представители в рамките на парламентарната процедура, твърдят депутати от опозицията.

Очаква се след приключването на обсъжданията парламентът да премине към гласуване на текстовете. Ако промените бъдат окончателно одобрени, правителството ще получи възможност да поеме нов външен дълг в размер до 3,8 млрд. евро в рамките на действието на удължителния закон.

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Темата за държавния дълг се превърна в една от основните точки на противопоставяне между управляващи и опозиция през последните седмици. Спорът е свързан както с размера на необходимото финансиране, така и с начина, по който ще бъдат използвани привлечените средства до приемането на редовния бюджет.