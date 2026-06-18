Хари Кейн за Меси и Мбапе: Конкуренцията ми помага да надхвърлям границите си

А нглия започна участието си в група L на Световното първенство по футбол с победа с 4:2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола днес той вече има 10 за Англия на Световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер.

След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на мениджъра Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме.

Срещата, изгледана на стадион "АТ&T" от 70 389 зрители, будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалистът от последните две Европейски първенства - Англия, и сребърният и бронзов медалист от последните две Световни - Хърватия.

Двата отбора влязоха в мача с доста история, като последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2:1 на Световното през 2018-а година. Но сега хърватите бяха с доста подмладен състав, а Англия се възползва и откри от дузпа, която Хари Кейн трябваше да би едва пъти, за да я вкара.

В 11-ата минута Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дузпа. При първия опит на Кейн вратарят Ливакович спаси, но реферът назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение (ВАР) начело с Жером Брисар сигнализираха. Оказа се, че вратарят е отлепил и двата си крака от голлинията, което е нарушение. При втория опит Кен избра същия ъгъл и откри.

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Джуд Белингам можеше да вкара в 31-ата минута, ако беше по-точен, но Хърватия отговори с много хубаво попадение на Мартин Батурина. Петър Сучич залъга Джон Стоунс и върна назад на нахлуващия нападател на Комо (Италия), който от 20-ина метра с плътен удар простреля Пикфорд за 1:1.

Три минути преди края на първото полуреме Кейн вкара втория си гол и изведе Англия напред. Той засече с глава подаване на Деклан Райс от ъглов удар, а нито един защитник на Хърватия не му попречи.

Но в 5-ата минута на добавeното време Хърватия за втори път изравни, като Петър Муса вкара през защитник и покрай крака на Пикфорд. И това попадение беше много красиво, след като топката не падна на земята. Марио Пашалич копна топката от 30-ия метър, Перишич от трудна позиция я върна с глава назад и от въздуха Муса без да се бави я прати в мрежата.

Но Англия поведе за трети път две минути след началото на второто полувреме чрез Джуд Белингам, който получи от Елиът Андерсън, напредна от дясно и след кратък солов рейд прати топката по диагонала в долния десен ъгъл на вратата.

В следващите 10-12 минути като по чудо не се стигна до четвърти гол за Англия, след като се наложи вратарят Ливакович да спасява последователно удари на Антъни Гордън, Нико О'Райли и Кейн.

С напредването на мача хърватите опитаха да избутат събитията на терена в по-предни позиции и се отчетоха с два далечни удара. Но пет минути преди края англичаните сложиха точка на спора с четвърти гол, дело на резервата Маркъс Рашфорд. Англия направи контраатака четирима на четирима, а Букайо Сака получи в центъра и продължи към Рашфорд. Нападателят на Барселона пусна топката покрай Йосип Станишич, а ударът се оказа неспасяем и за Ливакович и влезе до гредата.

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"Мисля, че тази конкуренцията ми помага да надхвърлям границите си", каза голмайсторът на тима на Англия Хари Кейн, след като вкара две попадения при успеха срещу Хърватия с 4:2 на старта на Световното първенство, предаде АФП.

"Разбира се, видях, че Мбапе и Меси вкараха много голове вчера. Не обичам много да се съсредоточавам върху другите, но мисля, че е естествено като спортист да се стремиш към най-високото ниво. Но, разбира се, всички започнаха много добре", каза нападателят на Байерн Мюнхен след победата.

Капитанът на Англия вкара два пъти през първото полувреме - от дузпа и с глава. Така той настигна Килиан Мбапе и норвежеца Ерлинг Холанд и е само на гол зад постигналия хеттрик Лионел Меси.

"На почивката, когато бяхме 2:2, Томас Тухел държа супер реч, той просто ни каза да играем свободно, да се успокоим, да не изпитваме страх и да играем директно", каза още Хари Кейн.

"Начинът, по който ни вкараха втория гол, не е това, което иска да изглежда отборът - да отстъпваме, да се защитаваме. Той ни каза: "Какво може да се случи? Най лошото - да загубим мача? Нека да покажем на всички, че можем", предаде Кейн думите на треньора Тухел. "И това направихме през второто полувреме. Играта ни с топката бе изключителна. Можеше да вкараме три гола първите 20 минути след почивката. В края на краищата това бе убедителна победа", смята голмайсторът.