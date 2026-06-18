Космосът и човешкото тяло: Шокиращи резултати от експеримент на НАСА

А стронавтът Скот Кели прекара 340 дни на Международната космическа станция (МКС), докато неговият брат близнак Марк остана на Земята. През целия този период учените следяха състоянието на двамата мъже. Резултатите от проучването се оказаха неочаквани, според научно изследване, публикувано в списание Science.

Физиологични промени

Изследването регистрира ясни промени в тялото на Скот Кели както на физиологично, така по на молекулярно ниво. Въпреки че общите здравни показатели на астронавта останаха добри, учените наблюдаваха няколко важни трансформации.

В космоса Скот е станал малко по-висок и в същото време е загубил част от мускулната си маса – типичен проблем, с който космическите екипажи постоянно се сблъскват поради липсата на гравитация. Освен това Скот се е завърнал на Земята с 5 милисекунди по-млад от своя брат близнак поради ефекта на дилатация (забавяне) на времето.

Най-поразителните констатации засягат хромозомите на астронавта, по-конкретно техните крайни участъци – теломерите, които отговарят за стареенето на клетките.

В орбита теломерите на Скот са се удължили, което обикновено е признак за забавяне на процесите на стареене. След завръщането му на Земята обаче те бързо са се върнали в първоначалното си състояние.

Генетична промяна: Кои клетки не се върнаха към нормалното?

Експериментът опроверга митовете, че космосът напълно пренаписва ДНК на астронавта, но потвърди промени в така наречената генна експресия, тоест начина, по който тялото действително използва тези гени.

Дори шест месеца след кацането около 7% от гените на Скот все още са функционирали по различен начин от тези на неговия брат на Земята. Учените са идентифицирали 811 гена в различни видове клетки, които не са се върнали към базовите си нива.

Повечето от тези клетъчни промени са пряко свързани с два критични процеса:

Функция на имунната система: Космосът принуждава защитните сили на организма да останат в състояние на постоянен стрес или хиперактивност.

Възстановяване на ДНК: Клетките променят режима си на регенерация в опит да се предпазят от космическата радиация.

Какво означава това за бъдещите мисии до Марс?

В допълнение към физическите промени, тестовете са показали спад в когнитивните способности на Скот Кели. Скоростта на мисленето му и точността при вземането на решения са намалели и са останали ниски дори след адаптацията му обратно на Земята.

Учените отбелязват, че подобни симптоми са чести сред членовете на екипажа и сега НАСА трябва да разработи нови мерки за безопасност и защита при продължителни мисии в дълбокия космос.

В същото време изследователите подчертават, че това проучване е първото по рода си и резултатите от него се базират на само един изследван субект.

За да се определи дали тези промени са общо правило за всички хора или са уникална характеристика на биологията на Скот Кели, НАСА трябва да проведе допълнителни тестове с други астронавти.