България

Драматичен екшън в София: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете вътре

Задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 07:33
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М ъж на 22-годишна възраст беше задържан в центъра на София след поредица от предполагаеми престъпни действия, завършили с опит за отнемане на автомобил, в който се е намирало и малко дете.

По информация на заместник-началника на Първо районно управление в столицата комисар Стефан Попов, инцидентът е започнал в късния следобед в района на Борисовата градина. По първоначални данни младият мъж е направил опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони. Собственикът на обекта го забелязал и го подгонил през парка.

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Преследването продължило около 15 минути и завършило в района на печатницата. В опит да се укрие, заподозреният се качил в автомобил, на чиято предна седалка се намирала жена. Според данните на полицията тя не потеглила, след което мъжът напуснал превозното средство, съобщава NOVA.

По-късно той използвал инструмент за взломяване и се насочил към друг автомобил, управляван от служител на Столичната дирекция на вътрешните работи, който работи в специализираните полицейски сили.

В колата се е намирало и петгодишното дете на полицая.

От МВР посочват, че автомобилът е бил с работещ двигател. В момента, в който служителят слязъл от колата, за да предприеме действия по задържането на мъжа, заподозреният се преместил на шофьорското място и потеглил. По данни на полицията той едва не блъснал служителя.

След като полицайят се легитимирал, 22-годишният спрял автомобила. Малко след това бил задържан с помощни средства и отведен в районното управление.

Според комисар Попов задържаният е добре познат на органите на реда и има над 20 криминални регистрации, свързани основно с кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

При задържането у него е са били открити наркотици. От полицията уточняват, че се проверява дали мъжът е бил под въздействието на упойващи вещества по време на инцидента.

От МВР допълват, че разполагат с оперативна информация, според която в рамките на същия ден заподозреният е бил съпричастен и към други криминални прояви. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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