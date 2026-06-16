Свят

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 23:00
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Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

М едиите в Северна Македония днес пишат за палежа на български дипломатически автомобили в София с много умерен и институционален тон. Те стриктно се придържат към официалните съобщения на Министерството на вътрешните работи и изявленията на държавното ръководство и поставят основния акцент върху бързото изясняване на случая.

Основните версии са две: Първата е за изолиран акт на вандализъм. Това е и версията подкрепена от премиера Християн Мицкоски и министъра на вътрешните работи премиера Християн Мицкоски и министъра на вътрешните работи Панче Тошковски.

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Втората версия е за индивидуален мотив. Задържаният 44-годишен мъж има татуировка с лика на руския президент Владимир Путин. Според тази версия той подпалил колите пред българското посолство, защото били паркирани неправилно. А татуировката показвала, че задържаният е психически нестабилен.

Мицкоски обяви, че се провеждат разпити, за да се установи "какво точно е вдъхновило" извършителя, като премиерът отказа да квалифицира случая като политически или етнически мотивиран.

Съобщава се, че Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония, ръководено от Тимчо Муцунски, незабавно се е свързало с българската страна, за да гарантира прозрачна и бърза процедура.

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Същевременно медии в Северна Македония дискретно внушават, че българските власти използват инцидента за се представят като жертва преди гласуването утре в Европейския парламент на ключовия за Северна Македония доклад за напредъка на страната по пътя към ЕС.

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски, че македонските институции "са показали, че функционират безупречно", като своевременно са открили виновника.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: Телма, Лидер и Бриф, Time.mk, Тribuna.mk    
Северна Македония България Християн Мицкоски
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