Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо, освен за вдигане на блокадите

След 13 години застой ЕС подобрява правата на пътуващите със самолети

Зеленски се срещна с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

М едиите в Северна Македония днес пишат за палежа на български дипломатически автомобили в София с много умерен и институционален тон. Те стриктно се придържат към официалните съобщения на Министерството на вътрешните работи и изявленията на държавното ръководство и поставят основния акцент върху бързото изясняване на случая.

Основните версии са две: Първата е за изолиран акт на вандализъм. Това е и версията подкрепена от премиера Християн Мицкоски и министъра на вътрешните работи премиера Християн Мицкоски и министъра на вътрешните работи Панче Тошковски.

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Втората версия е за индивидуален мотив. Задържаният 44-годишен мъж има татуировка с лика на руския президент Владимир Путин. Според тази версия той подпалил колите пред българското посолство, защото били паркирани неправилно. А татуировката показвала, че задържаният е психически нестабилен.

Мицкоски обяви, че се провеждат разпити, за да се установи "какво точно е вдъхновило" извършителя, като премиерът отказа да квалифицира случая като политически или етнически мотивиран.

Съобщава се, че Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония, ръководено от Тимчо Муцунски, незабавно се е свързало с българската страна, за да гарантира прозрачна и бърза процедура.

МВнР привика временно управляващия посолството на Северна Македония

Същевременно медии в Северна Македония дискретно внушават, че българските власти използват инцидента за се представят като жертва преди гласуването утре в Европейския парламент на ключовия за Северна Македония доклад за напредъка на страната по пътя към ЕС.

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски, че македонските институции "са показали, че функционират безупречно", като своевременно са открили виновника.